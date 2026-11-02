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Ticaret Bakanlığından Yurt Dışından Getirilen Eşyalarda Uygulanan 430 Euro Sınırı Hakkında Açıklama

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Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların kişisel kıyafetlerinde 430 euro sınırının uygulanmadığını, bu limitin yalnızca hediyelik eşyalar için geçerli olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığından Yurt Dışından Getirilen Eşyalarda Uygulanan 430 Euro Sınırı Hakkında Açıklama
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yurt dışı seyahatlerinden dönerken bavul hazırlayanların en çok kafa karışıklığı yaşadığı konuların başında gelen gümrük limitleri hakkında resmi makamlardan doğrudan bir netleştirme geldi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yolcu beraberinde getirilen eşyaların mevzuattaki yerini ayrıntılandırdı. Yapılan bilgilendirmeye göre, kişisel kullanım amacıyla getirilen giyim ve kuşam eşyalarında 430 euro gibi bir parasal sınır aranmıyor.

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Ticaret Bakanlığından Yurt Dışından Getirilen Eşyalarda Uygulanan 430 Euro Sınırı Hakkında Açıklama
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Nerede 430 euro sınırı var?

Bu uygulamanın yasal dayanağı ise doğrudan gümrük mevzuatındaki maddelere dayanıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ile Ek-9 sayılı listenin B bölümü uyarınca yolcuların kendi şahsi kullanımlarına yönelik giyim ve kuşam ürünleri gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Bu düzenleme sayesinde, bir yolcunun seyahati sırasında kendi giyimi için edindiği ve bavulunda taşıdığı kıyafetler, fiyat etiketi ne olursa olsun bu özel muafiyet kapsamında değerlendiriliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın en kritik ayrım noktası ise hediyelik eşya statüsündeki ürünlerde. Yolcunun kendi kullanımı dışında kalan, kişisel eşya kapsamına girmeyen ve ticari bir nitelik taşımayan hediyelik eşyalarda belirli parasal limitlerin uygulanmasına devam ediliyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 61'inci maddesi doğrultusunda 15 yaşından büyük yolcular için belirlenen hediyelik eşya muafiyet üst sınırı 430 euro seviyesinde.

Aynı karar uyarınca yolcunun yaşı 15'ten küçükse tanınan muafiyet tutarı 150 euro olarak tatbik ediliyor. Belirlenmiş olan bu 430 euro veya 150 euro tutarındaki limitlerin aşılması durumunda ise getirilen eşyanın türüne, niteliğine ve beyan edilen değerine göre mevzuat uyarınca gümrük vergisi tahsil edilebiliyor. Gümrük kapılarında muafiyet uygulanırken yetkililerin dikkate aldığı en temel kıstas, eşyanın gerçek anlamda kişisel kullanım amacı taşıyıp taşımadığı. Açıklamada, getirilen eşyaların ticari bir miktar veya mahiyet arz etmemesinin şart olduğu özellikle vurgulanıyor.

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Dolayısıyla yolcuların bizzat kendi kullanımı amacıyla beraberinde getirdiği kıyafetler ile hediye niyetiyle taşınan ürünler gümrük süreçlerinde birbirinden tamamen ayrı kurallara tabi tutuluyor. İki eşya grubu arasındaki bu yasal çizgi, bavulunda kendi kıyafetlerini taşıyan yolcuların gereksiz yere hediyelik eşya sınırlarına takılmasını engellemeyi amaçlıyor.

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