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Ekim 2026 MINI Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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MINI, Ekim 2026 döneminde ikonik tasarıma sahip Cooper ailesinden SUV sınıfındaki Countryman modellerine kadar farklı seçenekler sunuyor.

Ekim 2026 MINI Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MINI, Ekim 2026 döneminde premium kompakt otomobil pazarında özgün tasarımı ve farklı gövde seçenekleriyle dikkat çekiyor. MINI modellerinin güncel fiyatları ve kampanya seçenekleri sıfır araç almayı düşünenler tarafından da yakından takip ediliyor.

Fiyat listesinin yanında Ekim ayına özel nakit indirimleri, takas destekleri ve finansman seçenekleri de otomobil alırken önem taşıyor. Peki MINI Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte MINI Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan kampanyalar..

İçerikten Görseller

Ekim 2026 MINI Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Elektrikli MINI Countryman E

MINI Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Elektrikli MINI Countryman E

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MINI Cooper 3 Kapı 3.442.700 TL -
MINI Cooper 5 Kapı 3.364.900 TL -
MINI Cooper Cabrio 6.402.100 TL -
MINI John Cooper Works 6.700.200 TL -
Tamamen Elektrikli MINI Countryman 3.921.300 TL -
MINI Countryman 4.230.100 TL -

MINI Countryman C: 450 Bin TL Takas Desteği

MINI Countryman C için 450.000 TL takas desteği sunuluyor. 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, 2025 ve 2026 model yılına ait sıfır MINI Countryman C modellerini kapsıyor.

Takas desteğinden yararlanabilmek için takasa verilecek otomobilin değerinin en az 1.000.000 TL olması gerekiyor. Bu fırsata alternatif olarak tüzel müşteriler, 1.000.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve aylık %1,99 faiz oranlı finansman seçeneğini değerlendirebiliyor. Nakit indirimi, takas desteği ve finansman kampanyası aynı anda kullanılamıyor.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4: 300 Bin TL Takas Desteği

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 modelinde 300.000 TL takas desteği bulunuyor. Ekim ayı boyunca geçerli kampanya, 2026 model yılına ait sıfır otomobilleri kapsıyor.

Kampanyadan yararlanmak için takasa alınacak aracın değerinin en az 1.000.000 TL olması şartı aranıyor. Tüzel müşteriler için alternatif olarak 1.000.000 TL, 12 ay vade ve aylık %1,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuluyor.

Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4: 200 Bin TL Takas Desteği

Tamamen elektrikli MINI Countryman SE ALL4'te 200.000 TL takas desteği mevcut. Bu kampanyada takasa alınacak aracın en az 1.000.000 TL değerinde olması gerekiyor.

Model için tüzel müşterilere ayrıca 1.000.000 TL, 12 ay ve %1,99 aylık faiz oranıyla finansman seçeneği bulunuyor.

MINI Cooper 3 Kapı: 100 Bin TL Takas Desteği

MINI Cooper 3 Kapı'da Ekim ayına özel 100.000 TL takas desteği sunuluyor. Destek, 2026 model yılı sıfır MINI Cooper 3 Kapı için uygulanıyor.

Takas desteğine alternatif olarak tüzel müşteriler 1.000.000 TL, 12 ay ve %1,99 aylık faizli kredi seçeneğini değerlendirebiliyor. Takas desteği ile finansman kampanyası aynı anda kullanılamıyor.

MINI Cooper 5 Kapı: 150 Bin TL Takas Desteği

MINI Cooper 5 Kapı için Ekim 2026'da 150.000 TL takas desteği veriliyor. Kampanya, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında satın alınan 2026 model yılına ait sıfır MINI Cooper 5 Kapı otomobillerinde geçerli.

Takas desteği için takasa alınacak otomobilin değerinin en az 1.000.000 TL olması gerekiyor. Buna alternatif olarak tüzel müşterilere 1.000.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve aylık %1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

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