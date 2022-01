Oyuncuların iyi bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayan önemli unsurlardan biri de ekipmanlarıdır. Bu ekipmanların en önemli parçalarından biri ise kulaklıklardır. Çünkü ses, bir oyunda her şeydir. Bu içeriğimizde, Eksa Air Joy Plus oyuncu kulaklığını inceliyoruz.

İyi bir ses kasmayla, özellikle rekabetçi oyunlarda fark yaratabilirsiniz.Yani kulaklığınızın size sağlayacağı kaliteli ve derin bir ses, sizi oyunlarda üst sıralara taşıyabilir. Bu nedenle bir kulaklık almaya karar vermeden önce pek çok faktöre dikkat etmeniz gerekir.

Biz de bu yazımızda hem bilgisayar hem de mobil oyuncular için yeni bir alternatif olan EKSA Air Joy Plus’ı pek çok açıdan inceleyeceğiz ve sunduğu özelliklerden bahsedeceğiz.

Oyuncular için kullandıkları ekipmanlarda vazgeçilmez unsurlardan biri de tasarımdır. Tasarım dediğimiz şey her ne kadar kişiden kişiye değişebilse bile, kulaklığın ses kalitesi ve kulak için rahat olması kadar, göze hitap etmesi de önemli bir unsur. İşte bu noktada EKSA Air Joy Plus bize çok iyi seçenekler sunmuş. Uzaktan baktığımız zaman ‘Bu bir oyuncu kulaklığı’ dedirten EKSA Air Joy Plus, siyah rengin üstündeki mat yüzeyi, kırmızı şeritleri ve yine nefes alma-verme efekti de verebilen kırmızı LED ışıklarıyla dikkat çekiyor.

204 Gram Ultra Hafif Tasarım: Ağırlığını kulağınızda değil, oyunda hissettirir

EKSA Air Joy Plus bana göre ağırlığını kulağınızda değil, oyunda hissettiren bir kulaklık. Piyasadaki diğer kulaklıklardan bu yönüyle bariz bir biçimde ayrılıyor. Yani EKSA’nın bu kulaklığıyla hantal, büyük kulaklık devri geride kalmış gibi gözüküyor. Benim için oyun oynarken en önemli noktalardan biri kulaklığın başınızın üstünde bir ağırlık oluşturmaması ve kulaklarınızın rahatsız hissetmemesi. Çünkü bu, zaman geçtikçe oyuna konsantrasyonunuzu düşürebilecek faktörlerden biri. EKSA, Air Joy Plus ile bu noktada çok iyi bir iş çıkarmış. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz, sadece 204 gram ağırlığındaki bu kulaklık ile oyun oynarken başınızın üstünde olduğunu unutuyorsunuz. Mobil ve bilgisayarda kullanabileceğiniz bu kulaklığı hafifliği sayesinde istediğiniz yere götürmekte son derece kolay.

Yumuşak süngerler ve ayarlanabilir kafa bandı:

Eliptik biçimdeki yumuşak kulaklık süngerleri de kulağınızı tam bir biçimde sarıyor ve bu da sizin için doğal bir gürültü engelleyici oluyor. Bu eliptik süngerler kulağınızda bir basınç oluşturmazken, ayarlanabilir kafa bandı ile kulaklığı başınızda en uygun pozisyona getirebiliyor, konforlu bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.

Tek tuşla mikrofonu açıp kapatın:

Kulaklık üzerindeki tuş takımları ise ergonomik bir biçimde yerleştirilmiş. Arka sol ele göre konumlandırılan mikrofon tuşu aracılığı ile tek dokunuşta mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. Ses açma-kısma butonları ise hemen bu tuşun aşağısında konumlandırılmış.

Dış ortamdan uzaklaşıp oyununuza odaklanın: Çevresel gürültü engelleyici (ENC)

Air Joy Plus’un sahip olduğu Çevresel gürültü engelleyici (Environmental Noise Cancellation) oyun sırasında dışarıdan gelen sesleri önlemekte gayet başarılı. Bu sayede tüm dikkatinizi oyuna verebilir ve iyi bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Başarılı bir oyun deneyimi için info vermek de şart tabii ki :) Çevresel gürültü engelleyici sayesinde ortam seslerini de almadan kendi sesinizi karşıya berrak, pürüzsüz ve net bir şekilde iletebiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonu esnek yapısı sayesinde istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Bu da ergonomik tasarımın öne çıkan başka bir ögesi.

Oyunlarda 3 boyutlu ses kasma deneyimi: 7.1 Surround Sound

Bir kulaklık aldığınız zaman tabii ki en büyük beklentiniz ses deneyimi oluyor. Sanal 7.1 Surround desteği sayesinde hem mobil hem de bilgisayar oyunlarında sesleri 3 boyutlu olarak duymanız sizi oyunda öne geçirecek unsurlardan. Oyun sırasında rakiplerinizin seslerini en optimum ve net bir biçimde alabiliyorsunuz. Mesafe ve açı ayrımı olmaksızın rekabetçi oyunlardaki hareket seslerini de rahat bir biçimde duyup, ses kasabilirsiniz.

Her platform ve sürüm ile uyumlu:

EKSA Air Joy Plus, mobil oyun deneyimi için piyasadaki akıllı telefonların çoğuyla uyum sağlarken; bilgisayar oyuncuları için Windows 7/8/10/11 ile de sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda kulaklığı MAC, PS4, PS4 ve Nintendo ile de sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz.