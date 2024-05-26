Elon Musk'ın yatırımcı toplantısında, Grok yapay zekâ aracını daha da geliştirmek için bir süper bilgisayar kullanacağını açıkladığı öğrenildi.

Her firma gibi Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI da zaman zaman yatırımcı toplantısı yapıyor ve yatırımcılara gelecek planlarını açıklıyor. Eksantrik milyarder, bu toplantılarda yaptığı iddialı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Musk, xAI'ın 2025 yılının sonuna kadar kendi süper bilgisayarı üzerinde çalışmaya başlamayı planladığını ifade etti.

Musk'ın "bilgisayarların gigafactorysi (Tesla'nın devasa fabrikaları)" olarak nitelendirdiği bu süper bilgisayarlar, NVIDIA H100 GPU'lar ile inşa edilecek ve milyarlarca dolara mâl olacak. Musk daha önceki açıklamalarında, Grok'un üçüncü nesli için en az 100 bin çip kullanacaklarını açıklamıştı. Grok 2.0 için kullanılan çip sayısının 20 bin olduğunu düşünürsek bu atılımın büyüklüğü daha da net ortaya çıkıyor.

Rakiplerini en az dörde katlayacak

The Information'ın haberine göre Musk yatırımcılara yaptığı sunumda, planlanan GPU yığınının rakip yapay zekâ araçları geliştiren firmaların kullandığı sistemlerden en az dört kat daha büyük olacağını söyledi. xAI'ın yapay zekâ aracı Grok'un şu anda 1.5 versiyonda olduğunu ve görsel verileri işleyebilmeyi öğrenme aşamasında olduğunu da hatırlatalım.

Yapay zekâ alanındaki rekabet gittikçe kızışmaya devam ediyor. Elon Musk'ın süper bilgisayarlar ile yapay zekâ alanında yaratacağı etkinin, Tesla'nın otomotiv sektöründe yaptığı gibi sektörü şekillendirecek bir etki olup olmayacağını ise zaman gösterecek.