X'in üretken yapay zekâsı Grok için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yapay zekâ, artık gönderilerin doğru olup olmadığını kontrol edebilecek. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre X, çok yakında üretken yapay zekâsı Grok'un kullanımı için yepyeni bir seçenek daha sunmaya başlayacak. Bu özellik, X kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre hazırlanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir paylaşımın Grok tarafından analiz edilmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcı, o paylaşımın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anında tespit etmiş olacak.

X'in yeni özelliği işte böyle görünecek

X'in üzerinde çalıştığı yeni özellik, bir gönderinin üzerine dokunduğunuzda kendisini gösterecek. Paylaşımın hemen altında, "Grok, analysis!" şeklinde bir buton yer alacak. Bu butona dokunan kullanıcı, üretken yapay zekânın o paylaşımla ilgili yanıtlarını görecek.

X'in sahibi pozisyonundaki milyarder iş insanı Elon Musk, konuyla ilgili açıklamasında yapay zekânın bir gün mutlaka paylaşımları doğrulayacağını söyledi. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik bilinmiyor. Ne Elon Musk ne de X yetkilileri, üzerinde çalışılan yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir şey söylemediler.