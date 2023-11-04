ChatGPT ile benzer şekilde işleyen fakat tavrını Elon Musk'tan aldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz Grok'tan ilk görüntüler geldi.

Yapay zekâ araçları gün geçtikçe hayatımıza daha çok adapte olurken sık sık yeni çıkanları da görüyoruz. Görsel üretimi, sohbet, asistanlık, zaman yönetimi, bilim ve daha nice konuda bizlere kolaylık sağlayan bu araçlar, henüz yeni olduklarından aralarındaki rekabet de oldukça sıkı. Bu yüzden şirketler de bir an önce buna dahil olmak istiyor.

Elon Musk da bu alana büyük yatırım yapan isimlerden biri. X platformuna uzun zamandır yapay zekâyı entegre etmek isteyen Musk, geçtiğimiz gün xAI’ın ilk ürünü olan Grok’un belli bir grubun erişime açılacağını duyurmuştu. Bugün de yapay zekâdan ilk görüntüleri görme fırsatı yakaladık.

X’ten (Twitter) gerçek zamanlı veriye erişebiliyor.

ChatGPT benzeri bir arayüze sahip olduğunu görebildiğimiz Grok, Musk’ın söylediğine ve paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa, cevaplarında mizahî bir dil kullanıyor. Örneğin üstteki paylaşımda Grok’a kokain tarifi sorulmuş. Grok ise cevabında, “kendini havaya uçurmamaya ve yakalanmamaya çalış” gibi öneriler vermiş.

Bir diğer paylaşımda ise FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried hakkında yeni haberlerin olup olmadığı soruluyor. Grok ise oldukça taraflı ve göndermeli bir tutum sergileyerek SBF hakkındaki yeni gelişmeleri iletiyor. Bunu okurken de sanki biriyle dedikodu yapıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Erken beta sürecinden çıkar çıkmaz Grok, tüm X Premium+ üyeleri için erişilebilir olacak. Platforma gerçek zamanlı erişime sahip olduğu için diğer dil modellerinin önüne geçen Grok, şüphesiz Musk’ın kafa yapısını yansıtıyor. Sizin yeni yapay zekâ aracı hakkındaki düşünceleriniz neler?