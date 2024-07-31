Tasarımlarıyla şimdiye dek gördüğünüz uçakları unutturacak 5 farklı uçağı sizin için derledik. Bakalım nasıl görünüyorlar ve özellikleri neler?

Geleneksel yolcu uçaklarının pek çoğu birbiriyle neredeyse aynı tasarımlara sahip. Öte yandan bazı askerî ya da farklı amaçlar için üretilen uçaklar var ki tasarımları “Bu nasıl uçak böyle?” dedirtiyor.

Gelin dikkat çekici tasarımlarıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu uçakların 5 tanesine birlikte göz atalım.

“Hamile Guppy” de deniyordu: Boeing B377PG Super Guppy

Boeing 377’nin modifiye edilmesiyle ortaya çıkan “Hamile Guppy”, NASA’nın Apollo görevlerinde hacimli malzemeleri taşıması amacıyla üretilmişti. Şişirilmiş gibi duran uçak gerçekten de uzay programında yer alarak bu misyona hizmet etti.

Üç setli kanat mı? O da yapıldı: Caproni CA 60

Tasarımı test edebilecek bilgisayar simülasyonları olmadığı dönemlerde uçak mühendisliğinin sınırları yoktu. Sadece hayal edip hayata geçiriyordunuz. Caproni 60 da onlardan biriydi. Herhalde 6 kanadın daha hızlı olacağını falan düşündüler. Yine de bu uçak, 18 metre kadar havalanabilmişti…

Martı’ya biner gibi kanatlara binmişler: De Lackner HZ-1

Askerî amaçlarla tasarlanan bu uçak bisikleti, bir keşif aracı olarak kullanılacaktı ama tahmin edersiniz ki korkunç bir manevra kabiliyetine sahipti ve pilotlar kullanmaktan çekiniyordu. Zaten çok zaman geçmeden tarihe gömüldü.

Kanatsız uçak bile var: SNECMA C.450

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu uçak, kuyruğu üzerinden iniş-kalkış yapıyordu ancak sadece güçlü motorlar yeterli değildi. Yine de bir kanada ihtiyaç vardı. Bunun için daha sonra silindirik kanatlar tasarlasalar da proje hiçbir zaman tam anlamıyla çalışmadı. Pek çok güvenlik tehlikesi vardı. Bu uçak hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Koca bir sivrisinek gibi: Edgley Optica

Gözlem çalışmaları için tasarlanan bu uçak, diğer uçaklardan daha yavaş uçarak görüş verimini artırmayı amaçlıyor. Tasarımı sayesinde “bug-eye (patlak gözlü)” olarak adlandırılıyor ve kokpitin açıklığı, rahat bir şekilde fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Ayrıca dünyanın en sessiz motorlu uçağı olarak kabul ediliyor.

Size en ilginç gelen uçak hangisi oldu? Yorumlara yazın!

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