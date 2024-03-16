Teknoloji şirketi Lockheed, 1969 senesinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından; 3000 asker taşıyabilecek, 22 savaş jeti fırlatabilecek ve 41 gün boyunca inmeden uçabilecek kadar büyük bir uçak tasarlamakla görevlendirildi. Ancak bu uçağı hiçbir zaman göklerde göremedik. Peki neden?

Bir uçak düşünün ki yalnızca kanatları 340 metre genişliğinde olsun. Hayal etmesi bile çok zorken bu uçağın gerçekten de tasarlanıp üretilmesi için büyük uğraşlar verildi. Planladıkları gibi olsaydı dünyanın en büyük kanat açıklığına sahip uçağını göklerde görebilirdik.

En az 400 kişiden oluşan mürettebatıyla ve taşıyacağı tonlarca ağırlıkla savaşlarda ölüm makinesi görevi üstlenmesi planlanan Lockheed CL-1201, hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Dilerseniz özelliklerine daha yakından bakalım ve neden üretilemediğini açıklayalım.

Soğuk Savaş zamanında ABD, devasa bir uçak tasarımı fikri ortaya attı.

340 metrelik kanat açıklığına sahip olması planlanan uçak, 5440 ton ağırlık taşıyabilecekti. Elbette bu kadar büyük bir uçak için normal bir yakıt kullanılamazdı. Nükleer enerjiyle çalışacaktı ve 41 gün boyunca kesintisiz uçabilecekti.

Yalnızca uçağın mürettebatının yiyecek ve içeceği bittiğinde karaya inecekti. Operasyonları 7/24 sürdürmek için 475 kişilik mürettebata ihtiyaç duyulacaktı. Uçağın herhangi bir menzil sınırlaması olmayacaktı ve inebileceği yerler dışında dünyanın herhangi bir yerinde uçabilecekti.

Düşman topraklara ölüm yağdıracaktı.

Devasa uçak aynı zamanda kanatlarının altında bombardıman uçakları ve 10 adet uzun menzilli saldırı füzesi taşıyacaktı. Asla düşman topraklarına inmeyecekti ve en az 9 km yükseklikte uçacaktı.

Diğer özelliklerini sıralayacak olursak:

Reaktör çıkışı: 1830 megavat

Ana motor: 4

Kaldırma motorları: 182

Kargo ağırlığı: 1150 ton

Tüm bu özellikler kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ancak hayata geçeceğine inanmışlardı.

Tasarımda ciddi kusurlar vardı.

Bu devasa uçak, göklere nasıl çıkacaktı? Kanat açıklığına uygun bir pist bile yoktu. Düzgün bir kalkış yapabilmesi için yeni pistlerin inşa edilmesi gerekirdi. Tasarımcılar bunun yerine bazı jetlerde olduğu gibi dikey olarak havalandırmayı düşündüler. Ancak bu, servet gerektiriyordu.

Nükleer enerjiyle çalışması da ayrı bir sorundu. Bir kaza sırasında ne olacağı, radyoaktiviteye maruz kalma riski büyük bir endişe kaynağıydı. Uçak, her ne kadar gelişmiş ve iyi planlanmış görünse de bunlar gibi birçok problem vardı. Sorunların üstesinden gelmeye çalışsalar bile maliyeti karşılayamamışlardı. Böylece proje iptal oldu.

Yine de Lockheed CL-1201 için geliştirilen teknolojilerin bazıları, sonrasında başka uçaklarda kullanıldı. Lockheed CL-1201 serüveni ise havacılık tarihine ilginç ama başarısız bir proje olarak kazındı.

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