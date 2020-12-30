Epic Games, Fiyatı 31 TL Olan Torchlight 2'yi Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Torchlight 2 var. Satış fiyatı 31 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 31,00 TL olan Torchlight 2 oyununu ücretsiz yaptı.

Torchlight 2 Fragmanı

İzometrik kamera açısıyla envaiçeşit canavara kafa göz daldığımız, karakterlerimizi kendi isteğimize ve tarzımıza göre şekillendirdiğimiz, renkli ve eğlenceli bir dünyaya sahip olan Torchlight II, pek çok RPG ve Hack'n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun.

Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunsa da oynanış şekilleri aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor. Bu karakterlerle istersek yerel ağ üzerinden istersek de internet üzerinden arkadaşlarımızla birlikte maceralara atılıyoruz.

Vilderan dünyasını keşfettiğimiz bu oyunda açık dünyanın tüm nimetlerinden faydalanıyor, hatta bu tür oyunlarda pek görmediğimiz şekilde atölye modları ve sonsuz oyun moduyla canımız nasıl isterse macerayı da öyle şekillendiriyoruz.

Torchlight 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7

İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı

RAM: 1 GB

Depolama: 1,7 GB

Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek

DirectX®: 9.0c

Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.

Torchlight 2'yi Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.