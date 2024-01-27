Samsung, 2023'ten önce tanıtılan telefonlara Galaxy AI özelliklerinin gelmeyeceğini doğruladı. Bu da Galaxy S22 Serisinin en yeni yapay zekâ özelliklerini almayacağı anlamına geliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S24 Serisini tüketicilerin beğenisine sundu. Ancak Galaxy Unpacked etkinliğinin yıldızı büyük ölçüde telefonlardan çok yeni "Galaxy AI" adlı teknoloji oldu. Samsung telefonlara yepyeni yapay zekâ yetenekleri kazandıran Galaxy AI, akıllı telefon deneyimimizin birkaç yıl içinde baştan sonra değişeceğinin ipucunu verdi.

Galaxy AI fazlasıyla heyecan verici olsa da söz konusu özelliklerin Galaxy S24 Serisi ile kısıtlı olacağı ihtimali tabii olarak teknoloji takipçilerinin hoşuna gitmemişti. Samsung daha lansman bitmeden bu endişeleri giderdi ve Galaxy AI'ın halihazırda satışta olan Samsung telefonlara da geleceğini duyurdu. Bu açıklama sevinçle karşılandı ancak bu sevinç, bir miktar da olsa kursağımızda kalabilir.

Samsung Galaxy S22, Galaxy AI özellikleri almayacak

TechRadar ile bir röportaj gerçekleştiren Samsung'un müşteri deneyimi departmanı yöneticisi Patrick Chomet, Galaxy AI'ın 2023'ten önce piyasaya sürülen cihazlara sunulmayacağını açıkladı. Bu, Samsung Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 kullanıcılarının Galaxy AI özelliklerini deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy AI özelliklerini OneUI 6.1 güncellemesiyle cihazlara entegre ediyor. Şu ana kadar bu güncellemeyi alacağı, dolayısı ile Galaxy AI özelliklerini alacağı kesinleşen modeller şu şekilde:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Tab S9 series

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Elbetteki Samsung'un 2023'te piyasaya sürdüğü cihazlar bunlarla sınırlı değildi. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy AI'ın sunmuş olduğu gelişmiş yapay zekâ özellikleri, güçlü bir donanımı da gerekli kılıyor. Dolayısı ile Galaxy A ve Galaxy M serilerindeki bazı modeller OneUI 6.1 güncellemesi alsalar dahi Galaxy AI özellikleri yayımlanmayabilir.