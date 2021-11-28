Evcil Kedilerin Hepsinin Psikopat Olduğu Ortaya Çıktı

Yeni sonuç veren bir anket araştırmada evcil kedilerin ne kadar psikopat olduğu ortaya kondu. Kedi sahiplerinin cevapladığı sorular, evcil kedilerin hepsinde farklı seviyelerde psikopati olduğunu ortaya koydu.

Bu habere girerken “araştırmaya gerek var mıydı” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, kediler belki de evcil hayvan kategorisindeki en kaçık hayvanlar. Ancak araştırmayı yürüyen bilim insanları genel bir çıkarımda bulunmak için kapsamlı bir araştırma yapmayı tercih etti ve yüzlerce kedi sahibinden bilgi aldı.

Yaklaşık 2 bin kedi sahibinin katıldığı ankette kedilere dair onlarca soru vardı. Araştırmadaki soruları kendi kedilerine göre cevaplayan katılımcılar, kedilerin hepsinin psikopat olduğunu ortaya koymuş oldu.

Sonuç: Hepsi psikopat

CAT-Tri+ adı verilen testte kedileri tanımlamak üzere 46 adet ifade yer aldı. Katılımcılar bu ifadelerin kedilerini ne kadar iyi tanımladığını şıklarla derecelendirdi. İfadelerin arasında "Kedim avını hemen öldürmek yerine eziyet ediyor", "Kedim belirgin bir sebep olmadan yüksek sesler çıkarıyor (örneğin miyavlar, ulumalar)" ve "Kedim çok telaşlı (örneğin bir anda 'aşırı hareketleniyor' ve koordinasyonunu kaybediyor)" gibi maddeler de yer aldı.

Sadece evcil kediler için yürütülen araştırma cüretkarlık, kötülük, disinhibisyon, evcil hayvanlara düşmanlık ve insanlara düşmanlık olmak üzere kedi psikopatisinin 5 faktörünü ölçtü. Tüm kedilerde psikopati saptanan çalışma “kötü ve cüretkar” kedilerin sahipleriyle daha düşük kalitede bir ilişkiye sahip olurken disinhibisyona sahip ve evcil hayvan dostu olmayan kedilerin sahipleriyle daha yakın olduğunu ortaya koydu. Psikopati seviyesi yüksek olan kediler içinse uzun tırmalama direkleri ve kedi ağaçları alınması önerildi.