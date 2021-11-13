Yapılan bir araştırmaya göre, kediler sahiplerini gözleriyle takip edemedikleri zamanlarda kulaklarıyla takip ediyor. Araştırmada, kedilerin sahiplerini takip etmek için nerede olduklarını kulakları aracılığıyla zihinlerinde haritalandırdıkları belirtildi.

Kediler genel itibarıyla hal ve hareketleriyle sevimlidirler fakat bazı davranışları ve özellikleri bize çılgınca gelebilir. Bu özelliklerden biri de kedilerin takip için kullandıkları zihinde haritalandırma sistemi. Japonya’da bulunan Kyodo Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Saho Takagi, kedilerin işitme duyusuna yönelik yaptığı çalışmada kedilerin ilginç bir özelliğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre kediler sahiplerini gözleriyle takip edemediklerinde, sahibinin nerede olduğunu zihinlerinde haritalandırmak için kulaklarını kullanıyorlar ve gözden uzak konumda bulunsa dahi takibe devam ediyorlar. Takagi araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir kediyi, kulaklarından yalnızca biri geriye eğik, arkasındaki sesi dinlerken gördüm, bu bana kedilerin seslerden çok daha fazlasını algılaması gerektiğini hissettirdi" ifadelerine yer verdi.

Kediler sahiplerini zannedilenden daha çok umursuyor

Araştırma için Takagi ve ekibi kedileri teste tabi tuttular. Evde ve kafeste gözlemlenen denek kedilere hoparlör aracılığıyla sahiplerinin sesleri dinletilerek tepkileri incelendi. Kedilerin göremeyeceği noktalara yerleştirilen hoparlörlerdeki seslere kediler kulak ve baş hareketleriyle tepki verdi. İncelemelerde, kedilerin sahiplerinin sesleri başka bir odaya geçtiğinde şaşkınlık yaşadıkları gözlemlendi.

Bu inceleme ve gözlemlere göre araştırmacılar, kedilerin sahiplerinin yerlerini saptamak için ses aracılığıyla zihinlerinde harita oluşturduklarını tespit etti. Takagi araştırma sonucuna yönelik, "Genellikle kedilerin sahipleriyle köpekler kadar ilgilenmediğine inanılır, ancak sahiplerinin görünmez varlığını zihinlerinde resmettikleri ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu. Kedilerin sahiplerini zannedilenden daha fazla umursadıklarını belirten Takagi, kedilerdeki bu haritalandırma özelliğinin yaratıcılık ve hayal gücünün temelinde bir yetenek olduğunu ifade etti.