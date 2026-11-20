Beynimizin kelimeleri daha konuşmadan planladığı ortaya çıktı; bu keşif, konuşma kaybı bulunan kişiler için yeni iletişim yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Beynimizde “Wernicke alanı” adı verilen bir bölge var. Alman nörolog Carl Wernicke’nin 1870’lerdeki keşfinden bu yana, bu bölgenin yalnızca duyduğumuz konuşmaları anlamamıza yardımcı olduğu düşünülüyordu. Oysa görevi bununla sınırlı değilmiş. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacılarının Science dergisinde yayımladığı çalışmaya göre bölgenin küçük bir kısmı, daha ağzımızı açmadan çalışmaya başlıyor ve söyleyeceklerimizi planlıyor.

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150 yıllık görüşü değiştiren bu bulgu, özellikle konuşma yetisini kaybeden kişiler için mühim. Çünkü bu kişilerin iletişim kurmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen, beyin ile cihazlar arasında bağlantı kuran sistemlerin beynin hangi bölümünden bilgi alacağı fark yaratıyor. Araştırmacılara göre kelimelerin yapısını konuşmadan hemen önce kodlayan bu küçük bölgeden yararlanmak, hastaların cihazlar aracılığıyla daha hızlı ve doğal iletişim kurmasını sağlayabilir.

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Daha ağzımızı açmadan kelimeler hazırlanıyor

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Araştırmacıların incelediği küçük bölgenin adı biraz uzun: sol arka süperior temporal girus, kısaca lpSTG. Burası, biz konuşmaya başlamadan 250 milisaniye, yani çeyrek saniye önce çalışmaya başlıyor.

Dahası, tek yaptığı kaslara hareket etmelerini söylemek değil. Söyleyeceğimiz kelimelerin uzunluğunu, ne sıklıkta kullanıldığını ve kaç heceden oluştuğunu da önceden hesaplıyor. Henüz ağzımızdan tek bir ses bile çıkmadan, konuşmanın taslağı hazırlanıyor.

Duyduğumuz sesleri nasıl taklit ediyoruz?

Ameliyata hazırlanan hastalarda yapılan testlerde, bazı beyin hücrelerinin hem birini dinlerken hem de kendi konuşmamızı hazırlarken çalıştığı görüldü. Aynı hücreler, her iki işte de görev alıyor.

Bu ortak çalışma, duyduğumuz sesleri nasıl taklit ettiğimize ve dili nasıl öğrendiğimize dair güçlü ipuçları sağlıyor.

Bu bölge, konuşma yetisini kaybedenler için ne ifade ediyor?

Konuşma kaybı bulunan kişiler için geliştirilen beyin çipleri, önceleri yalnızca yüz kaslarının hareketlerine odaklanıyordu. Ancak felçli kişilerde bu hareketlerle ilgili beyin bölgesi genellikle hasarlıydı.

Yeni çalışmayla birlikte cihazlar artık doğrudan kelimelerin planlandığı bu merkeze bağlanabilecek. Felçli gönüllülerle yapılan denemelerde de hastaların içlerinden geçirdikleri kelimeler, bilgisayar tarafından başarıyla anlaşıldı.

Böylece gelecekte makineler aracılığıyla daha doğal ve akıcı iletişim kurmak mümkün olacak.