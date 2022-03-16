FED, gün boyu beklenen faiz kararı açıklamasını yaptı. ABD Merkez bankası, 3 yıl sonra ilk kez faiz artış kararı aldı.

ABD Merkez Bankası (FED), faiz artışı kararı verdi. Beklentilere uygun bir şekilde politika faizinin 25 baz puan artırılması sonucunda FED, 2018 yılının Kasım ayından beri ilk kez faiz artışı kararı vermiş oldu.

Buna ek olarak FED, yılın devamında da faiz artışlarının devam edeceğinin sinyallerini verdi.

FED, yıllar sonra ilk kez faiz artışı kararı aldı

1’e karşı 8 oy üstünlüğü ile alınan kararda, St. Louis FED Başkanı olan James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı olması gerektiği yönünde oy kullandı.

Enflasyonun yüzde 7'yi geçmesiyle birlikte 3 yıl aranın ardından ilk kez faiz artışı kararı alan FED, 2022 yılı boyunca 6 faiz artışı daha olabileceğine dair yeşil ışık yaktı.

FED Başkanı Jerome Hayden Powell açıklama yapmaya başladı:

FED Başkanı Powell, faiz kararına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Bilançomuzu önümüzdeki toplantılardan birinde azaltmaya başlayacağız. Ekonomik aktivite geçen yıl güçlü bir şekilde yüzde 5,5 oranında arttı," ifadelerini kullanan Powell, açıklamasının devamında ise şu şekilde kaydetti:

"Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi ve bununla alakalı olaylar ekonomik aktiviteyi aşağı yönlü baskılasa bile Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcıları güçlü bir büyüme öngörmektedir. Büyüme için bu yıl yüzde 2,8’lik bir tahminimiz var. Önümüzdeki yıl için yüzde 2,2 ve 2024 için ise yüzde 2’lik bir büyüme tahminimiz var.

İş piyasası da güçlenmeye devam etti. Yılın ilk 2 ayında 1 milyondan fazla istihdam artışı oldu. Şubat ayında işsizlik oranı 3,8 ile pandemi öncesi döneme döndü. İş piyasası koşullarındaki iyileşme tabana yayıldı. İş piyasasına katılım da arttı fakat bu noktada çalışan sıkıntısı olduğunu görüyoruz. İşverenler işçi bulmakta zorlanıyor ve ücretlerde yıllardır görülmeyen bir hızda artış yaşanıyor, fakat katılımcılar iş piyasasının güçlü kalacağını beklemektedir.

Enflasyon uzun vadeli hedefimizin üzerinde seyretmektedir. Yüksek enerji fiyatları, enflasyonu yukarı çekiyor. Ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden kaynaklanan fiyat artışı ABD’de orta vadede baskı uygulayacaktır. Yüksek enflasyonun zorluk yarattığının farkındayız. Özellikle gıda, emlak ve ulaşım gibi en temel giderleri karşılamakta zorluk yaşayan insanların olduğunu biliyoruz. Süre gelen genişlemeyi ve fiyat istikrarını desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Para politikasındaki uygun bir sıkılaşmayla birlikte enflasyonun yüzde 2’ye düşmesini bekliyoruz. Katılımcıların bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,7 ve 2024 için yüzde 2,3’tür.

Bugünkü toplantımızda bilançoyu daraltma konusunda iyi bir görüşme yaptık. Önümüzdeki toplantılardan birinde bilanço daraltmasına başlayacağız. FED gerekirse fiyat artışlarında daha hızlı harekete geçecektir. Her toplantıda faiz adımı gündemde, hareketin boyutu ekonomiye bağlı."