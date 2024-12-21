Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'li otomobil devi Ford'un Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye karar verdiğinden bahsetmiştik. Şirket, bu karar kapsamında F-150, Bronco ve Edge isimli modelleri, Türkiye'de sınırlı sayıda da olsa satışa sunulacaktı.
Ford F-150, zaten bir süre önce tüketicilerle buluştu. Şimdi de Bronco ile Edge, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Meksika ile Kanada'dan gelen otomobiller, ne yazık ki hayli yüksek fiyatlara sahipler.
Ford Bronco Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L EcoBoost, Benzinli
|Big Bend, Otomatik
|2.950.000 TL
|1.5L EcoBoost, Benzinli
|Outer Banks, Otomatik
|3.550.000 TL
Ford Edge Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.0L EcoBoost, Benzinli
|Select, Otomatik
|3.950.000 TL
|2.0L EcoBoost, Benzinli
|Titanium, Otomatik
|4.650.000 TL
Ford'un ülkemizdeki yeni modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Sizce bu araçlar, bu fiyatlarla ülkemizde tutunabilirler mi?