Ford'un Bianco ile Edge modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Kanada ile Meksika'dan gelen otomobiller, hayli yüksek fiyatlılar. İşte Ford'un açıkladığı resmî fiyatlar...

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'li otomobil devi Ford'un Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye karar verdiğinden bahsetmiştik. Şirket, bu karar kapsamında F-150, Bronco ve Edge isimli modelleri, Türkiye'de sınırlı sayıda da olsa satışa sunulacaktı.

Ford F-150, zaten bir süre önce tüketicilerle buluştu. Şimdi de Bronco ile Edge, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Meksika ile Kanada'dan gelen otomobiller, ne yazık ki hayli yüksek fiyatlara sahipler.

Ford Bronco Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L EcoBoost, Benzinli Big Bend, Otomatik 2.950.000 TL 1.5L EcoBoost, Benzinli Outer Banks, Otomatik 3.550.000 TL

Ford Edge Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.0L EcoBoost, Benzinli Select, Otomatik 3.950.000 TL 2.0L EcoBoost, Benzinli Titanium, Otomatik 4.650.000 TL​

Ford'un ülkemizdeki yeni modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Sizce bu araçlar, bu fiyatlarla ülkemizde tutunabilirler mi?