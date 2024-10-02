Ford, Amerika'da sattığı pek çok güçlü modeli Türkiye pazarına da getirecek.

Ülkemizde ticari araç pazarının zirvesinde yer alan Ford'un ülkemizdeki ürün gamı genişliyor. Amerika'da çok popüler olan üç model Ford Edge, Bronco Sport ve ABD'de üretilen F-150, Ford Türkiye'nin internet sitesinde "gelecek araçlar" kategorisinde yerlerini aldı.

Ford'un bu hamlesi ile birlikte bu modelleri ülkemizin yollarında da sık sık görmeye başlayabiliriz. ABD malı F-150 modelleri gümrük vergisinden muaf. Meksika'dan getirilecek olan Bronco Sport ve Kanada'dan gelecek Edge gibi araçlar da içten yanmalı motorlara sahip araçlara uygulanan ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı gibi engellere takılmayacak.

2025'te yeni araçlar da eklenecek

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre araçların fiyatları yakında belli olacak. Araçlar bu ay içerisinde ülkemize giriş yapacaklar. Ford bu kadarla da kalmayacak ve gelecek yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da üretilen elektrikli modelleri Explorer ve Capri'yi de satışa sunacak. Ayrıca yenilenen Puma ve Afrika'da üretilen Ranger Raptor da ülkemize gelecek olan modeller arasında yer alıyor.

Ülkemize gelecek olan araçlardan Bronco 1.5 litre benzinli, Edge ise 2.0 litre benzinli versiyonları ile karşımıza çıkacak. Ford F-150'nin ise SuperCab XLT versiyonu gelecek. Elektrikli F-150 Lightning ülkemize getirilecek modeller arasında şu an için yer almayacak.

Ford'un bu yeni hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modeller Türkiye'de de popüler olmayı başarabilecek mi?