1.4 litrelik mild hibrit motorlu yeni Suzuki Vitara, 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa çıktı.

Suzuki, yenilenen Vitara modelini Türkiye'de satışa sundu. 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulan araç, B-SUV segmentinde dikkat çekiyor.

Suzuki Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vitara 1988'den bu yana B-SUV segmentinde öncü olmayı sürdürüyor. Yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımları ve güçlü 4x4 kabiliyeti ile dikkat çeken Vitara, Aralık ayına özel 395.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Yenilenen Vitara'nın özellikleri

Yeni Vitara'da ön ızgara ve tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar gibi tasarım yenilikleri öne çıkıyor. İç mekanda ise Apple CarPlay ve Android Auto destekli 9 inçlik multimedya sistemi dikkat çekiyor. Güvenlik donanımları arasında Hız Sabitleme Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) bulunuyor. Araç, 4x2 veya 4x4 seçenekleri ile hem şehir içi hem de arazi sürüşlerinde mükemmel bir denge sunuyor.

Giriş seviyesi GL Elegance ve üst ekipman seviyesi GLX Premium versiyonları ile farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Suzuki Vitara, 129 PS güç üreten 1.4 litrelik mild hibrit benzinli motoruyla 9.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. 4x2 çekişli versiyon 100 km’de 5.7 litre, 4x4 çekişli versiyon ise 5.8 litre ortalama yakıt tüketimi sunuyor.