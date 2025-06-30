Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Forthing'in ön sipariş sayısı ortaya çıktı. Marka, beklentileri aşan bir ön sipariş sayısına ulaşmış durumda.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde bir Çinli otomobil firmasının daha Türkiye pazarına giriş yaptığından bahsetmiştik. O marka, Forthing olarak isimlendiriliyordu ve 2 modeli ile Türkiye'de hizmet verecekti. Şimdiyse firmadan çok ilginç bir açıklama geldi. Forthing'in şu ana kadar kaç adet sipariş aldığı belli oldu.

Ulu Motor tarafından Türkiye'ye getirilen Çinli marka, pazara hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Zira şirketin resmî açıklamasına göre satışta olan 2 modele ek olarak 4 otomobil daha Türkiye'ye getirilecek. Üstelik bunların ikisi elektrikli, biri ise hibrit motorlu olacak. Bu modellerin gelmesi ile Forthing'in Türkiye satışları, çok daha ileri seviyeye ulaşacak diyebiliriz. Peki Forthing, an itibarıyla kaç sipariş almış durumda?

Forthing'in sipariş sayısı, Fiat Egea satışlarını geçti?

Yapılan açıklamaya göre Forthing, Türkiye'de satışa sunduğu T5 Evo ile M4 U-Tour için 3.487 adet ön sipariş aldı. Bu rakamı şöyle somutlaştırabiliriz; Fiat Egea, Mayıs 2025 döneminde 3.689 adet sattı. Bu istatistik, otomobil satın almak isteyen vatandaşların geleneksel modellerden uzaklaşmaya başladıklarının açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Forthing ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat listesi için:

Ulu Motor, şu sıralar Forthing'in bayilik ve servis ağı ile ilgili çalışmalar sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre ülke genelinde 40 hizmet noktası kurulması planlanıyor. Eğer her şey yolunda gider ve Forthing kendini ispatlamayı başarırsa Türkiye'de en çok satan markalar arasında yer almayı başarır gibi görünüyor. Bakalım vatandaşların bu markaya karşı tavırları nasıl olacak...