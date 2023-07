Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı. Satış adetlerinde rekor kırılmaya devam ediliyor olsa da haziran ayı verilerinde en dikkat çeken detay, Togg'un tek bir araç satışı dahi bildirmemiş olmasıydı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), haziran ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan rakamlar, fiyatlar tavan yapmış olmasına rağmen satışlarda en ufak bir düşüş yaşanmadığını gözler önüne seriyor. Öyle ki Haziran 2023 satışları, son on yıl ortalamasının üzerinde. Türkiye, olağanüstü bir süreçten geçmeye devam ediyor.

Haziran ayının bombası ise Togg oldu. Paylaşılan tablolarda Togg için hiçbir satış verisi paylaşılmadı ve satış adetlarının önümüzdeki dönemde tabloya ekleneceği ifade edildi. Peki sıfır araç satışları ne durumda? Sektör kaynakları elde edilen rakamlara ne diyor? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan sonuçlara bakalım.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

Paylaşılan rakamlar gerçekten dikkat çekici. Zira 1 Ocak 2023'ten bu yana satılan araç sayısı (otomobil ve hafif ticari), 555 bin 867 olarak kayıtlara geçti. Bunun 110 bin 861 tanesi, sadece geçtiğimiz ay satıldı. Ancak burada es geçmememiz gereken bir husus var. Mayıs ayında toplam 111 bin 356 adet araç satılmıştı. Paylaşılan veriler, bu ay satışlarda hafif bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Yine de haziran ayında da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi satış rekoru kırılmış durumda.

Toplam kaç otomobil satıldı?

Haziran ayında 89 bin 218 adet otomobil satıldı. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 40,1 fazlaydı. Yılın tamamına baktığımızda ise 352 bin 472 adet binek otomobil satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2022 yılında hiçbir zaman bu rakamlara ulaşılamadığını belirtelim. Öte yandan; otomobil satışları aylık bazda artış gösterdi.

En çok satan otomobil markaları Marka Satış Sayısı (Haziran 2023) Satış Sayısı (Haziran 2022) Renault 15.901 11.336 (%40,27 artış) Fiat 10.695 13.601 (%21,37 düşüş) Opel 8.393 3.574 (%134,83 artış) Citroen 6.621 1.952 (%239,19 artış) Peugeot 5.645 3.037 (%85,87 artış) Toyota 5.184 3.239 (%60,05 artış) Volkswagen 5.023 5.584 (%10,05 düşüş) Hyundai 4.666 3.608 (%29,32 artış) Chery 4.218 - Ford 2.717 816 (%232,97 artış)

Haziran ayına ilişkin veriler, yılın kazananının Citroen olduğunu gözler önüne seriyor. Zira şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarını yüzde 240 civarında artırdı. Öte yandan; Ford'da da dikkat çeken bir durum var. Markanın satışları yüzde 233 seviyesinde artış gösterdi. Fiat'ta yüzde 21, Volkswagen'de ise yüzde 10'luk düşüş dikkatlerden kaçmadı. Renault, haziran ayında Fiat'ı sollamayı başardı. Bu arada; Togg bu ay satış bildirimi yapmadı. Neden böyle bir şey yaşandığını bilmiyoruz. ODMD raporunda, Togg verilerinin daha sonra tablolara ekleneceği söyleniyor.

Togg ile ilgili açıklama şöyle:

Haziran ayında en çok satılan otomobil modelleri Marka-Model Satış Sayısı Renault Clio 9.365 Fiat Egea (sedan) 7.240 Opel Corsa 4.207 Toyota Corolla 3.772 Renault Megane 3.527 Fiat Egea Cross 2.884 Citroen C3 Aircross 2.399 Opel Crossland 2.366 Peugeot 2008 1.994 Dacia Duster 1.905

Bu listenin zirvesinde her ay Fiat Egea (sedan) bulunuyordu. Haziran ayında Renault atak yaptı. Clio, bu ay en çok satan otomobil oldu. Türkiye'deki diğer popüler modeller de listede kendilerine yer buldular.

En çok tercih edilen otomobil segmenti 2023 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran) A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 3.133 1.565 B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 150.577 110.201 C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 231.265 136.109 D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 28.460 21.135 E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 13.969 8.119 F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 2.466 1.153

Türkiye'deki vergi düzenlemeleri, vatandaşı C segment araçlara adeta bağımlı hale getirdi. Zira 2023 yılında satılan otomobillerin yüzde 53,8'i C segmentti. Yine düşük vergi dilimine giren B segment otomobiller de tüketicilerin tercihi oldu. Rakamlara bakarak şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Satılan her otomobilin yüzde 92'si A, B ve C segment araçlardan oluştu. Ancak dikkat edecek olursanız F segment otomobil satışları iki katın üstüne çıktı.

En çok tercih edilen otomobil tipi 2023 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran) Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 125.185 101.094 Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 97.529 60.097 Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 3.117 611 MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 2.440 1.002 CDV (Otomobilden türetilen van) 853 1.525 Spor (Porsche 911, BMW M4...) 3.321 1.917 SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 197.425 112.036

SUV, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil tipine dönüştü. Sedan ve hatchback ise 2. ve 3. sırada yer alıyor. Station wagon satışları geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi miktarda artmış olsa da hala genel toplamın çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Araçların gövde tiplerine baktığımızda, bulunan her aracın satın alındığını görüyoruz. İnsanlar kesinlikle tipe bakmıyor.

En çok tercih edilen motor tipi 2023 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran) Benzin 296.079 193.981 Dizel 72.458 47.159 LPG 4.892 5.294 Hibrit 43.649 29.585 Elektrik 12.792 2.263

ODMD'nin sunduğu veriler arasında en önemli olan kategorilerden bir tanesi, motor tipleri. 2023 yılı satışlarına baktığımızda, Türkiye'de en çok benzinli arabaların tercih edildiğini görüyoruz. Ancak bundan daha önemli olan bir şey var. Elektrikli otomobil satışları 5,65 katına çıktı. Hibritler de geçmişe kıyasla daha fazla ilgi görüyor. LPG'li araç satışları ise düşüşe geçmiş durumda.

Motor tipleri demişken; motor hacimlerini de geçmeyelim. ODMD verilerine göre 2023'te Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 86'sı 1600 cc ve altında motor hacmine sahip. 2000 cc üstü motora sahip olan yüksek performanslı otomobillerin pazar payı ise sadece binde 2 seviyesinde. Vatandaşın yüksek vergi yükünden kaçınmak için buna mecbur kaldığını söyleyebiliriz. Neticede herkes, güçlü motorlara sahip araçlara binmek ister.

En çok tercih edilen vites tipi

2023 yılında Türkiye'de satılan her 10 araçtan 7'si otomatik vites. Manuel vitesli otomobillerin ise pazar payı yüzde 21,9 olarak kayıtlara geçti. Dahası; D,E ve F segmentlerinin yüzde 100'ü; A segmentinin yüzde 95,6'sı, B segmentinin ise yüzde 83,1'i otomatik vites tercih edildi. Yalnızca C segmentte otomatik vitesin pazar payı yüzde 70,3 seviyelerinde.

Türkiye'de yılda ortalama kaç otomobil satılıyor? Toplam Satış Adedi 2010 509.784 2011 593.519 2012 556.280 2013 664.655 2014 587.331 2015 725.596 2016 756.938 2017 722.759 2018 486.321 2019 387.256 2020 610.109 2021 561.853 2022 592.660 2023 555.867 2010-2022 Ortalaması 609.548

Yukarıdaki tabloya baktığımızda çok çarpıcı bir istatistikle karşılaşıyoruz. 2022'nin tamamında 592.660 adet araç satışı gerçekleşmişti. 2023'ün ilk altı ayında ise 555 bin 867 adet araç satıldı. Buna göre, geçtiğimiz yıl satılan araçların neredeyse tamamı, bu yılın ilk altı ayında satıldı. Bir ay sonra, 2022 yılında satılan araçlardan daha fazlasının satılacağına tanıklık edeceğiz. Aklın sınırlarını zorlayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor.

Kaynak: 1, 2