Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), haziran ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan rakamlar, fiyatlar tavan yapmış olmasına rağmen satışlarda en ufak bir düşüş yaşanmadığını gözler önüne seriyor. Öyle ki Haziran 2023 satışları, son on yıl ortalamasının üzerinde. Türkiye, olağanüstü bir süreçten geçmeye devam ediyor.
Haziran ayının bombası ise Togg oldu. Paylaşılan tablolarda Togg için hiçbir satış verisi paylaşılmadı ve satış adetlarının önümüzdeki dönemde tabloya ekleneceği ifade edildi. Peki sıfır araç satışları ne durumda? Sektör kaynakları elde edilen rakamlara ne diyor? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan sonuçlara bakalım.
Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?
Paylaşılan rakamlar gerçekten dikkat çekici. Zira 1 Ocak 2023'ten bu yana satılan araç sayısı (otomobil ve hafif ticari), 555 bin 867 olarak kayıtlara geçti. Bunun 110 bin 861 tanesi, sadece geçtiğimiz ay satıldı. Ancak burada es geçmememiz gereken bir husus var. Mayıs ayında toplam 111 bin 356 adet araç satılmıştı. Paylaşılan veriler, bu ay satışlarda hafif bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Yine de haziran ayında da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi satış rekoru kırılmış durumda.
Toplam kaç otomobil satıldı?
Haziran ayında 89 bin 218 adet otomobil satıldı. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 40,1 fazlaydı. Yılın tamamına baktığımızda ise 352 bin 472 adet binek otomobil satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2022 yılında hiçbir zaman bu rakamlara ulaşılamadığını belirtelim. Öte yandan; otomobil satışları aylık bazda artış gösterdi.
|Marka
|Satış Sayısı (Haziran 2023)
|Satış Sayısı (Haziran 2022)
|Renault
|15.901
|11.336 (%40,27 artış)
|Fiat
|10.695
|13.601 (%21,37 düşüş)
|Opel
|8.393
|3.574 (%134,83 artış)
|Citroen
|6.621
|1.952 (%239,19 artış)
|Peugeot
|5.645
|3.037 (%85,87 artış)
|Toyota
|5.184
|3.239 (%60,05 artış)
|Volkswagen
|5.023
|5.584 (%10,05 düşüş)
|Hyundai
|4.666
|3.608 (%29,32 artış)
|Chery
|4.218
|-
|Ford
|2.717
|816 (%232,97 artış)
Haziran ayına ilişkin veriler, yılın kazananının Citroen olduğunu gözler önüne seriyor. Zira şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarını yüzde 240 civarında artırdı. Öte yandan; Ford'da da dikkat çeken bir durum var. Markanın satışları yüzde 233 seviyesinde artış gösterdi. Fiat'ta yüzde 21, Volkswagen'de ise yüzde 10'luk düşüş dikkatlerden kaçmadı. Renault, haziran ayında Fiat'ı sollamayı başardı. Bu arada; Togg bu ay satış bildirimi yapmadı. Neden böyle bir şey yaşandığını bilmiyoruz. ODMD raporunda, Togg verilerinin daha sonra tablolara ekleneceği söyleniyor.
Togg ile ilgili açıklama şöyle:
|Marka-Model
|Satış Sayısı
|Renault Clio
|9.365
|Fiat Egea (sedan)
|7.240
|Opel Corsa
|4.207
|Toyota Corolla
|3.772
|Renault Megane
|3.527
|Fiat Egea Cross
|2.884
|Citroen C3 Aircross
|2.399
|Opel Crossland
|2.366
|Peugeot 2008
|1.994
|Dacia Duster
|1.905
Bu listenin zirvesinde her ay Fiat Egea (sedan) bulunuyordu. Haziran ayında Renault atak yaptı. Clio, bu ay en çok satan otomobil oldu. Türkiye'deki diğer popüler modeller de listede kendilerine yer buldular.
|2023 (Ocak-Haziran)
|2022 (Ocak-Haziran)
|A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...)
|3.133
|1.565
|B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...)
|150.577
|110.201
|C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...)
|231.265
|136.109
|D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...)
|28.460
|21.135
|E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...)
|13.969
|8.119
|F segmenti (Audi A8, BMW i8...)
|2.466
|1.153
Türkiye'deki vergi düzenlemeleri, vatandaşı C segment araçlara adeta bağımlı hale getirdi. Zira 2023 yılında satılan otomobillerin yüzde 53,8'i C segmentti. Yine düşük vergi dilimine giren B segment otomobiller de tüketicilerin tercihi oldu. Rakamlara bakarak şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Satılan her otomobilin yüzde 92'si A, B ve C segment araçlardan oluştu. Ancak dikkat edecek olursanız F segment otomobil satışları iki katın üstüne çıktı.
|2023 (Ocak-Haziran)
|2022 (Ocak-Haziran)
|Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...)
|125.185
|101.094
|Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...)
|97.529
|60.097
|Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...)
|3.117
|611
|MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...)
|2.440
|1.002
|CDV (Otomobilden türetilen van)
|853
|1.525
|Spor (Porsche 911, BMW M4...)
|3.321
|1.917
|SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...)
|197.425
|112.036
SUV, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil tipine dönüştü. Sedan ve hatchback ise 2. ve 3. sırada yer alıyor. Station wagon satışları geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi miktarda artmış olsa da hala genel toplamın çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Araçların gövde tiplerine baktığımızda, bulunan her aracın satın alındığını görüyoruz. İnsanlar kesinlikle tipe bakmıyor.
|2023 (Ocak-Haziran)
|2022 (Ocak-Haziran)
|Benzin
|296.079
|193.981
|Dizel
|72.458
|47.159
|LPG
|4.892
|5.294
|Hibrit
|43.649
|29.585
|Elektrik
|12.792
|2.263
ODMD'nin sunduğu veriler arasında en önemli olan kategorilerden bir tanesi, motor tipleri. 2023 yılı satışlarına baktığımızda, Türkiye'de en çok benzinli arabaların tercih edildiğini görüyoruz. Ancak bundan daha önemli olan bir şey var. Elektrikli otomobil satışları 5,65 katına çıktı. Hibritler de geçmişe kıyasla daha fazla ilgi görüyor. LPG'li araç satışları ise düşüşe geçmiş durumda.
Motor tipleri demişken; motor hacimlerini de geçmeyelim. ODMD verilerine göre 2023'te Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 86'sı 1600 cc ve altında motor hacmine sahip. 2000 cc üstü motora sahip olan yüksek performanslı otomobillerin pazar payı ise sadece binde 2 seviyesinde. Vatandaşın yüksek vergi yükünden kaçınmak için buna mecbur kaldığını söyleyebiliriz. Neticede herkes, güçlü motorlara sahip araçlara binmek ister.
En çok tercih edilen vites tipi
2023 yılında Türkiye'de satılan her 10 araçtan 7'si otomatik vites. Manuel vitesli otomobillerin ise pazar payı yüzde 21,9 olarak kayıtlara geçti. Dahası; D,E ve F segmentlerinin yüzde 100'ü; A segmentinin yüzde 95,6'sı, B segmentinin ise yüzde 83,1'i otomatik vites tercih edildi. Yalnızca C segmentte otomatik vitesin pazar payı yüzde 70,3 seviyelerinde.
|Toplam Satış Adedi
|2010
|509.784
|2011
|593.519
|2012
|556.280
|2013
|664.655
|2014
|587.331
|2015
|725.596
|2016
|756.938
|2017
|722.759
|2018
|486.321
|2019
|387.256
|2020
|610.109
|2021
|561.853
|2022
|592.660
|2023
|555.867
|2010-2022 Ortalaması
|609.548
Yukarıdaki tabloya baktığımızda çok çarpıcı bir istatistikle karşılaşıyoruz. 2022'nin tamamında 592.660 adet araç satışı gerçekleşmişti. 2023'ün ilk altı ayında ise 555 bin 867 adet araç satıldı. Buna göre, geçtiğimiz yıl satılan araçların neredeyse tamamı, bu yılın ilk altı ayında satıldı. Bir ay sonra, 2022 yılında satılan araçlardan daha fazlasının satılacağına tanıklık edeceğiz. Aklın sınırlarını zorlayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor.