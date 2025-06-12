Çinli otomobil markası Forting, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Şu an için iki farklı modelini ülkemizde satışa sunan marka, önümüzdeki dönemde farklı modellerini de getirmeyi planlıyor.

Çin’in otomotiv endüstrisi üzerindeki egemenliği artarak devam ediyor. Ülkemizde satışa sunulan Çinli otomobil sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bugün, bir Çinli marka daha Türkiye’deki otomobilseverlerin beğenisine sunulmuş durumda: Forthing. Çin merkezli otomobil üreticilerinden Dong Feng Motor çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Forthing, Türkiye’ye T5 Evo ve M4 U-Tour adında iki otomobili ile giriş yaptı.

Her iki araç da dikkat çekici ve modern tasarımlara ve donanımlara sahipler ancak fiyat noktasında Çinli markalardan alışık olduğumuz rekabetçiliğin biraz üzerinde görünüyorlar. Forting'in Türkiye distribütörü olan Ulu Motor'un önümüzdeki dönemde T5 HEV, T5 EV Friday, S7 EV, V9 modellerini de Türkiye'ye getirmeyi planladığını belirtelim.

Karşınızda Forting T5 Evo

4.565 mm uzunluk, 1.860 mm genişlik ve 1.690 mm yüksekliğe sahip olan Forting T5 Evo 12.3 inç multimedya ekranında kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay sunuyor. 360 derecelik çevre görüş ve akıllı park asistanı gibi özellikleriyle modern bir otomobilden bekleyeceğiniz teknolojileri rahatlıkla karşılayan araç, 130 kW (175 HP) güç üreten motoruyla performans konusunda da soru işareti bırakmıyor.

Forting T5 Evo’yu incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Forting T5 Evo fiyat listesi

Normal Fiyatı Lansman Fiyatı PREMIUM (Manuel) 2,190,000 TL 1,990,000 TL PREMIUM (Otomatik) 2,390,000 TL 2,190,000 TL EXECUTIVE (Otomatik) 2,690,000 TL 2,490,000 TL SPORT EDITION (Otomatik) 2,890,000 TL 2,690,000 TL

Forting M4 U-Tour

4.850 mm uzunluk, 1.889 mm genişlik ve 1.715mm yüksekliğe sahip bir D segment crossover olarak karşımıza çıkan Forting M4 U-Tour, özellikle geniş ailelerin favorisi olacak 7 koltuklu çok amaçlı bir otomobil. T5 Evo modelindeki tüm teknolojilere sahip olmasının yanı sıra 15 farklı sürüş destek teknolojisini de barındıran araç, yine 175 beygirlik 1.5 litrelik benzinli turbo şarjı bir motor ile geliyor.

Forting M4 U-Tour’u incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Forting M4 U-Tour fiyat listesi