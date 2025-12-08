GAİN ve Samsung'dan Yeni İş Ortaklığı: Samsung TV'lerde GAİN, İçeriklere Erken Erişim ve Dahası

GAİN ve Samsung Electronics güçlerini birleştirerek kapsamlı bir iş birliğine imza atıyor. 2 Aralık Salı günü gerçekleşen basın toplantısında; içerik, teknoloji ve erişilebilirliği bir araya getiren stratejik iş birliği kapsamında ilk olarak 2026 yılında satılan yeni nesil Samsung TV’lerde GAİN uygulamasının önden yüklenmiş olarak geleceği ve kumandalarda özel bir “GAİN butonunun” yer alacağı açıklandı.

Samsung ve Türkiye’nin dijital içerik platformlarından GAİN, bugün düzenlenen basın toplantısıyla önemli bir iş birliği açıkladı. İki marka, teknoloji ve içerik dünyasını bir araya getiren uzun vadeli projeler geliştirecek ve bu kapsamda ilk büyük adım da duyuruldu: 2026’dan itibaren yeni nesil Samsung TV’lerde GAİN uygulaması ön yüklü gelecek, 2020 sonrasında üretilen Samsung TV’lere GAİN uygulaması otomatik olarak yüklenecek ve kumandalara özel GAİN tuşu eklenecek.

Bu buton sayesinde kullanıcılar uygulama aramak, menü gezmek gibi adımlarla uğraşmadan tek tuşla GAİN’e erişebilecek. Ayrıca Samsung kullanıcılarına özel içerik kategorileri, seçili içeriklere erken erişim imkânı ve tiyatro&sahne sanatları gibi görsel işlerde Samsung’un yeni ekran teknolojisiyle daha yüksek bir izleme deneyimi sunulacak.

“Bu sadece başlangıç.”

Samsung Türkiye Ses ve Görüntü Sistemleri İş Birimi Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ, ortaklığı şöyle değerlendirdi:

“Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte kısa bir süre önce hayal bile edemediğimiz özelliklerle donatılan yeni nesil TV’ler; oyundan sanata, eğlenceden spora, dünyayla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunmaya başladı. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Samsung Electronics, Vision AI ile desteklenen, yapay zekâ odaklı yeni TV’leriyle bu yeni dönemin öncülerinden biri. Samsung TV’leri ön plana çıkaran bir diğer özelliğimiz de Tizen işletim sistemi sayesinde zengin içerikleri zahmetsiz şekilde sunmamız. Bu güç birliği, Samsung'un günlük yaşamı zenginleştiren içerik tabanlı deneyimleri sürekli genişletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor ve kumanda entegrasyonunun ötesinde bir güç birliğini temsil ediyor. Birlikte yıl boyu heyecanlı projeler üreteceğiz ve bu iş birliğini kullanıcılarımıza olabilecek en keyifli şekilde yansıtacağız. Ayrıca Gain kullanıcılarına Samsung ekosisteminde de özel avantajlar sunacağız”

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü LLM. Av. Aliye Ertuğrul ise iş birliğinin dijital yayıncılığın geldiği seviye açısından önemli olduğunu vurguladı:

“Kurulduğumuz günden bu yana izleyicisine değer veren ve yenilikçi içerikler üretmeyi kendimize vazife bildik. Ama biliyoruz ki iyi içerik, güçlü teknolojiyle buluştuğunda gerçek anlamını buluyor. GAİN olarak çok güçlü bir dönüşüm sürecindeyiz. Teknolojik anlamda altyapımıza ve içeriklerimize büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu yüzden dünya teknoloji devi Samsung ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu ortaklıkla Haziran 2026’dan itibaren yeni nesil Samsung TV kumandalarında özel GAİN butonu sayesinde izleyiciler tek dokunuşla GAİN’e ulaşabilecek. Bize göre bu, Türkiye’de dijital yayıncılığın geldiği seviyenin güzel bir göstergesi. Bu iş birliği, içerik ve teknolojiyi bir araya getirerek zaman kaybettirmeyen bir izleme deneyimi sunuyor. İş birliği aynı zamanda global standartlara gelme planlarımızın bir adımıdır. Umuyoruz ki anlaşmamız 2026’dan sonra da kapsamı genişleyerek devam edecek.”

Avrupa’da Samsung’un İlk Lokal İçerik İş Birliği

Bu anlaşma, Samsung’un Avrupa’daki en kapsamlı yerel içerik ortaklığı olarak konumlanıyor. Aynı zamanda Samsung’un dünyada Brezilya’dan sonra yaptığı ikinci lokal içerik entegrasyonu olma özelliğini taşıyor.

Sonuç olarak, iki marka yalnızca teknik bir entegrasyon değil; Türkiye’de içerik ve teknolojinin nasıl kesişeceğine dair yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.