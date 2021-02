God of War'a Nihayet 4K 60 FPS Oyun Desteği Geldi

Bugün itibarıyla PlayStation 5 sahiplerine sunulan güncellemeyle birlikte God of War nihayet 4K 60 FPS oyun desteğine kavuştu. Güncellemeyle birlikte oyunu hem daha yüksek kare hızında hem de daha yüksek çözünürlükte oynamak mümkün oluyor.

2018 yılında PlayStation 4 oyuncularının beğenisine sunulan son God of War oyunu gerek grafikleri gerekse hikayesiyle oyunseverlere muhteşem bir deneyim vadediyordu. PlayStation 5, geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde God of War’ı zaten çalıştırabiliyordu ancak bugün itibarıyla tüm PlayStation 5 sahiplerine ücretsiz olarak yayınlanan yeni God of War güncellemesi, oyunu bitirmiş oyunculara dahi yeniden başlama nedeni verecek.

PlayStation 5’in oyunseverlere vadettiği en önemli özelliklerden biri de yüksek çözünürlükte ve kare hızında oyun deneyimi sunabilmekti. God of War’ın son PS5 güncellemesi, oyunseverlerin popüler aksiyon macera oyununu 4K çözünürlükte 60 FPS kare hızıyla oynayabilmesini mümkün kılıyor.

Aslına bakacak olursak God of War, oyunculara zaten 4K çözünürlük ve 60 FPS kare hızı desteği zaten sunuyordu. Sorun, şu ana kadar oyunseverlerin bu iki seçenekten birini seçmesi gerekmesiydi. Yani 4K çözünürlüğü seçtiğimizde kare hızı 30 FPS’ye; 60 FPS kare hızını seçtiğinizde de çözünürlük 1080p’ye düşüyordu.

Haberimizin başında da aktardığımız üzere söz konusu güncelleme tüm PlayStation 5 sahiplerine ücretsiz olarak sunulacak. Oyunun geliştiricisi olan Sony Santa Monica Studio, God of War’ı 4K 60 FPS modunda açmak için PS5’in 4K bir ekrana bağlanması gerektiğinin altını çiziyor.