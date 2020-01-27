ABD merkezli lastik üreticisi Goodyear, grafen teknolojisini kullanan ultra hafif ve yüksek performanslı iki yeni bisiklet lastiği, Eagle F1 ve Eagle F1 Supersport'u tanıttı.

Dünyanın en büyük lastik ve kauçuk üreticilerinden Goodyear, grafen teknolojisiyle ürettiği yeni bisiklet lastiklerini gün yüzüne çıkardı. Maksimum 32mm genişliğindeki modeller için tasarlanan Eagle F1 ve Eagle F1 Supersport, sadece 180g ağırlığında.

Yeni Eagle F1’i “ultra yüksek performanslı çok yönlü yol lastiği” olarak lanse eden Amerikalı şirket, Eagle F1 Supersport modelinin ise zamana karşı yarışmalara ve triatlon sporuna uygun olarak üretildiğini söylüyor.

Goodyear'ın yeni nesil lastikleri, kuru ve ıslak zeminde daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor

Goodyear’ın iddiasına göre hem Eagle F1 ve Eagle F1 Supersport lastikleri, grafen teknolojisi sayesinde mevcut modellere kıyasla kuru ve ıslak zeminde daha iyi tutuş ve uzun süreli dayanıklılık sağlıyor. Eagle F1 Supersport, 23 ila 32 mm arasında beş genişlik seçeneğine sahipken, Eagle F1 Supersport ise 23 ila 28 mm arasında üç genişlik yelpazesine sahip.

Goodyear, yeni lastiklerini üretmek için Tayvan’daki fabrikasına önemli bir yatırım yaptı. Şirket, üretim sürecine ilişkin çok fazla ayrıntı paylaşmadı ancak lastiklerde kullanılan grafen maddelerin hem ağırlığa hem de performansa muazzam ölçüde etki ettiğini belirtiyor.

Yakın gelecekte teknolojik cihazların üretiminde kilit bir rol üstlenmesi beklenen grafen, çelikten 300 kat daha sağlam ve esnek bir yapıya sahip. Grafen alanındaki çalışmalarını artırmayı hedefleyen Goodyear, yeni nesil lastikleri Eagle F1 ve Eagle F1 Supersport’un şubat ayında 45 eurodan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacağını açıkladı.