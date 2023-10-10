Google Arama'da garip bir hata tespit edildi. Arama motoruna "google vice president" yazıldığında, bir türlü Google'ın başkan yardımcısının kim olduğu sonucu gösterilmiyor. Sonuç sayfası, ülkeler bazında bile değişiklik gösteriyor.

Dünyanın en çok kullanılan internet arama motoru Google'da çok ilginç bir hata tespit edildi. Tamamen şans eseri tespit edilen bu hata, yapılan bir arama için bir türlü doğru cevap verilemediğini gözler önüne seriyor. Üstelik söz konusu terim, Google için oldukça önemli.

Google Arama'nın doğru cevap veremediği arama terimi, Google Başkan Yardımcısı anlamına gelen "google vice president". Google'da böyle bir arama yaptığınızda, Google'da başkan yardımcılığı yapan ismi göremiyorsunuz. Üstelik bu özellik, ülkeler bazında da farklı yanıtlar alınmasına yol açıyor. Google Arama'nın neden böyle bir hataya ev sahipliği yaptığı tam olarak bilinmiyor ancak bazı tahminler var.

google vice president araması, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris sonucuna götürüyor

Söz konusu aramayı yaptığımızda, Google'ın bize gösterdiği sonucun ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğunu görüyoruz. Oysa ki kast edilen şey, Google'ın başkan yardımcısının kim olduğu. Terimi Türkçe olarak, "google başkan yardımcısı" şeklinde aradığımız zamansa herhangi bir üst bilgi sunulmuyor. Bunun yerine konuyla ilgili popüler haberlerin sıralandığını görüyoruz.

Aramayı Almanya'da yaparsanız, Alman siyasetçilerle ilgili bilgi veriliyor:

Meslektaşlarımız, google vice president teriminin Almanya'da nasıl sonuç verdiğini görmek istediler. Garip bir şekilde, Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ile Yvonne Magwas isimlerinin gösterildiğine tanıklık ediyoruz.

Türkiye'de neden Cevdet Yılmaz'ı göremediğimiz belli değil

Google Arama'daki hatanın, Türkiye'de google vice president veya google başkan yardımcısı şeklinde arama yaptığımızda Cevdet Yılmaz sonucuna götürmesi gerekirdi diye düşünüyoruz. Ancak böyle bir şey olmuyor. Bunun nedeni de belli değil.

Tahminlere göre Google arama algoritması, google vice president terimini "google, vice president" şeklinde yorumluyor. Yani baştaki ibare sanki Google'a sesleniyormuşuz gibi yorumlanıyor. Bu da kullanıcıların, bulunduğu ülkelerdeki hükümet yetkililerini görmelerine yol açıyor. Ancak yine de altını çizelim; Türkiye'deki arama sorgusunun neden ABD ile ilgili bilgi verdiği anlaşılabilir değil.