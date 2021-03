Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, aynı zamanda bazı gizli komutlar sayesinde kullanıcılarını şaşırtmayı da başarıyor. Bazı Google hileleri kullanarak garip arama sonuçlarına, oyunlara ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Üstelik tüm bunları mobil cihazınız üzerinden yapmanız mümkün.

Bir arama motoru olarak başladığı yolcuğunda bugün büyük bir dijital dev olan Google’ın mühendisleri, bunca iş arasında bile Google’ın içine bazı sürpriz yumurtalar yerleştirmeyi başarmışlar. Google hileleri ya da easter egg olarak isimlendirilen bu sürprizler için bazı gizli komutları bilmeniz gerekiyor. Google hileleri ile ekranınıza şaşıracağınız sonuçlar hatta eğlenceli oyunlar bile çıkabilir.

Google hileleri ile ortaya garip sonuçlar çıkaran pek çok üçüncü taraf internet sitesi ve masaüstü versiyon üzerinden kullanabileceğiniz komutlar var. Ancak biz yalnızca mobil cihazlar üzerinden de görebileceğiniz komutlara yer verdik. Bu Google hileleri sayesinde sevilen arama motorunun sürpriz yumurtalarını keşfedecek, çoğu zaman şaşıracak ama her zaman da eğleneceksiniz.

NOT: İlgili arama sonuçlarına ulaşmak için başlıklardaki kelimelere tıklayabilirsiniz.

Askew ile ekranı çarpıtın: askew

Askew kelimesi İngilizce çarpık, çarpıtmak, yanlamak gibi anlamlara geliyor. Nereden akıllarına geldi bilinmez, Google üzerinden askew kelimesini arattığınız zaman ekran bir tık sağa yatıyor ve arama sonuçlarını bu çarpık ekran üzerinden görüyorsunuz.

Sonsuz bir döngü için: recursion

Recursion kelimesi İngilizce yineleme, tekrarlama gibi anlamlara geliyor. Bu da nereden geldi akıllarına bilinmez, Google üzerinden recursion kelimesini arattığınız zaman ‘Bunu mu demek istediniz?’ uyarısı ile karşınıza tekrar recursion kelimesi çıkıyor. Evet bunu aradım diye her dokunduğunuzda yeniden ve yeniden aynı ekran ile karşılaşıyorsunuz. İnsana kendinden şüphe ettiriyor.

Evrendeki her şeyin yanıtını bulun: the answer to life the universe and everything

Google’da her şeyi ama her şeyi bulabileceğimizi biliyoruz, buna evrenin sırları da dahil. Google üzerinden "the answer to life the universe and everything" cümlesini arattığınız zaman yanıt olarak karşınıza 42 sayısı çıkacak. Bu yanıt aslında Douglas Adams tarafından kaleme alınan Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabına bir gönderme. Kitapta her şeyin anahtarı olarak 42 sayısından bahsediliyor. Neden olmasın?

Ekranı şöyle bir yuvarlayın: do a barrel roll

Uçakların kendi ekseni etrafında bir tur dönme hareketi, İngilizce ‘do a barrel roll’ olarak adlandırılıyor. Eğer Google üzerinden do a barrel roll kelimesini aratırsanız sonuç sayfasına ulaşmadan önce ekranınız şöyle bir tam tur dönecek ve ancak öyle sonuç sayfasına ulaşabileceksiniz. Bazen sinir bozucu olabiliyor.

Pacman ile canavarlardan kaçın: pacman

Efsane oyun Pacman geri geldi. Hem de herhangi bir program ya da mobil uygulama indirmeden yalnızca Google üzerinden oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Google üzerinden pacman kelimesini aratmak ve Google Doodle’ını açmak. Canavarlardan kaçabildiğiniz kadar kaçın.

Efsane yılan oyununun eğlencesine kapılın: play snake

Elbette Nokia 3310 yılanı gibi olmaz ama Google üzerinden de efsane yılan oyununu oynamanız mümkün. Google üzerinden play snake kelimelerini aratın ve Oyna butonuna dokunun. Yiyebildiğiniz kadar elma yiyerek yılanınızı büyütün.

X O X oyununun galibi olun: tic tac toe

Ülkemizde X O X olarak bilinen Tic Tac Toe oyununu oynamak için Google üzerinden "tic tac toe" araması yapmanız yeterli olacak. Oyunu kolay, orta ve imkansız seviyelerinden birinde oynayarak sınırlarınızı zorlayın. Hatta dilerseniz oyunu bir arkadaşınızla birlikte oynamanız bile mümkün.

İkinci Dünya Savaşı şifresini çözün: Bletchley Park

İkinci Dünya Savaşı dünya tarihinde kanlı bir leke olmasının yanı sıra hala çözülmeyen sırlara da sahip. Çözülen sırlardan biri, bombalama amacıyla bölgelere verilen şifreler. Google üzerinden "Bletchley Park" araması yaptığınız zaman karşınıza bu bölgenin enigma şifresi çıkacak. Bletchley Park’ın özelliği ise Nazilerin şifrelerinin çözüldüğü yer olması.

Mavi ay aralığını öğrenin: once in a blue moon

Bir ay içinde iki kez dolunay görülme olayı mavi ay olarak adlandırılıyor. Google üzerinden "once in a blue moon" cümlesini arattığınız zaman karşınıza bir işlem çıkacak. Bu işlemi hertzden yıla çevirirseniz 2,7 yıl elde edersiniz. Bunun anlamı her 2,7 yılda bir mavi ay olayı görüldüğüdür.

Matematiğin sevgisini hissedin:

Yukarıdaki denklem size ne ifade ediyor? Çözmekle vakit harcamayın ve Google üzerinden direkt olarak aratın ya da üzerine tıklayın. Karşınıza matematiğin en sevgi dolu hali çıkacak. Google hileleri kalpleri de ısıtıyor.

Yanınızda zar taşımayı bırakın (Yani taşıyan varsa bırakabilir): roll a dice

Kaderin dokunuşunu zarlarla hissetmek isteyenler artık zar taşımakla uğraşmak zorunda değiller. Google üzerinden "rool a dice" kelimesini aratın ve doya doya zar atın. Üstelik bildiğimiz zarların yanı sıra 10, 12 hatta 20 köşeli zarlar ile kaderin oyun alanını genişletin.

Yazı - tura atmak için bozuk para aramaya son: flip a coin

Google hileleri arasında gerçek anlamda hayat kurtaranlar bir tanesi. Yazı - tura atma ihtiyacı hasıl olduğu zaman ara ki bulasın bir bozuk para. Artık bozuk para aramaya son. Google üzerinden "flip a coin" cümlesini aratın ve doyasıya yazı - tura atın.

Kendi ritminizi belirleyin: metronome

Sabit bir ritim yakalamanın en güzel yolu bir metronom aleti kullanmaktır. Neyse ki Google hileleri var ve her şeyi dijital olarak yapabiliyoruz. Google üzerinden "metronome" kelimesini arattığınız zaman karşınıza metronom aracı çıkacak. Buradan dilediğiniz BPM aralığını ayarladıktan sonra ritmi başlatabilirsiniz.

Çarkıfelek oynamaya ne dersiniz? spinner

Mehmet Ali Erbil’in muhteşem sunumu olmasa da Google üzerinden "spinner" kelimesini arattığınız zaman ufak bir çarkıfelek oyunu ile karşılaşabilirsiniz. 2 - 12 arası alan belirleyerek çarkı çevirin ve şansınıza hangi numaranın geleceğini görün. Arkadaşlarınızla ufak bir yarışma bile yapabilirsiniz.

Google üzerinden yaptığınız birkaç basit arama ile keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak, mobil cihazlar üzerinden de deneyebileceğiniz en keyifli Google hileleri ve gizli komutları listeledik. Listede olmayan bir hile biliyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz.