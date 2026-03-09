Google, CEO Sundar Pichai'ye 3 Yıl İçin 692 Milyon Dolar Maaş Teklif Etti

Alphabet, Google CEO’su Sundar Pichai için değeri 692 milyon dolara kadar çıkabilen yeni bir ücret paketi açıkladı. Üç yıllık dönemi kapsayan paket; hisse bazlı teşvikler, şirket performansı ve Waymo ile Wing gibi projelerin başarısına bağlı olarak verilecek.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, CEO’su Sundar Pichai için teknoloji dünyasında çok konuşulacak yeni bir maaş paketi açıkladı. Toplam değeri 692 milyon dolara kadar ulaşabilen bu paket, özellikle şirketin uzun vadeli büyüme hedefleriyle bağlantılı şekilde tasarlandı.

Ancak burada önemli bir detay var. Bu dev rakamın tamamı garanti değil. Paketin büyük bölümü performansa bağlı hisse ödüllerinden oluşuyor. Yani Alphabet’in değeri ve projelerin başarısı arttıkça Pichai’nin kazancı da artabilecek.

Maaşın Büyük Bölümü Performans ve Hisse Ödüllerinden Oluşuyor

Alphabet’in açıkladığı plana göre Sundar Pichai’nin yeni ücret paketi üç yıllık bir dönemi kapsıyor. CEO’nun temel maaşı ise değişmedi ve yıllık 2 milyon dolar seviyesinde kalmaya devam edecek.

Asıl büyük kazanç ise şirketin performansına bağlı olarak verilen hisse bazlı ödüllerden gelecek. Bu sistem sayesinde Alphabet, CEO’nun gelirini doğrudan şirketin büyümesi ve piyasa performansıyla ilişkilendirmiş oluyor.

Waymo ve Wing Projeleri Maaş Paketine Dahil Edildi

Yeni maaş paketinin dikkat çeken yönlerinden biri de Alphabet’in geleceğe yönelik projelerinin bu sisteme dahil edilmesi. Özellikle şirketin robotaksi girişimi Waymo ve drone teslimat projesi Wing, Pichai’nin teşvik paketinde önemli rol oynuyor.

Bu projelerin ticari başarı elde etmesi ve büyümesi durumunda Pichai’nin alacağı hisse ödüllerinin değeri de artabilecek. Bu da Alphabet’in CEO’sunu yalnızca mevcut işlere değil, şirketin gelecekteki teknoloji yatırımlarına da odaklamayı hedeflediğini gösteriyor.