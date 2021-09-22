Google, 23 Eylül ekinoksu için özel bir Doodle oluşturdu. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsiminin geldiğini, kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu ilan eden 23 Eylül için oluşturulan Doodle, sonbaharın ikonik özelliği yaprak dökümüyle ilgili bir de animasyon sunuyor.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, özel günler için oluşturduğu Doodle'lara bir yenisini daha ekledi. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaklaştığına işaret eden 23 Eylül ekinoksu için oluşturulan bu Doodle, sonbahar mevsimine girdiğimizin ilanını yapıyor. Artık yavaş yavaş, kışlık giysileri çıkarmanın zamanının geldiğini söyleyebiliriz.

Gezegenimiz için önemli bir tarih olan 23 Eylül'de Güneş'ten gelen ışınlar, Ekvator'a tam 90 derecelik açıyla düşüyor. Bu da Ekvator'daki gölge boyunun sıfıra düşmesi anlamına geliyor. İlerleyen günlerde ise kuzey yarım kürede havalar giderek soğurken, güney yarım kürede ise yaz mevsiminin yaklaştığı müjdelenmiş oluyor. Google da oluşturduğu Doodle ile bu önemli günü tüm kullanıcılarına hatırlatmış oldu.

Google'ın 23 Eylül Doodle'ı, özel bir animasyon sunuyor

Google'ın 23 Eylül Doodle'ına tıkladığınızda, sonbahar mevsimi ile ilgili bilgi edinme imkanı yakalamış oluyorsunuz. Ayrıca şirket, sonbaharın en belirgin özelliği olan yaprak dökümünü de bir animasyonla ortaya koyuyor. Ayrıca Google, bu sürecin 21 Aralık gününe kadar devam edeceğinin de bilgisini veriyor. O tarihte ise bizler kış mevsimini yaşarken, gezegenimizin diğer yarısında yaz mevsimi gelmiş olacak.

Google'ın sonbahar mevsimi için oluşturduğu Doodle, bir ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Şirket, gezegenimizin yanı sıra ülkeler için de özel olan günlerde Doodle'lar yayınlayarak, kullanıcıların özel günler ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacak...