Google, Gemini yapay zekâsının seçimlerle ilgili sorulara kısıtlı cevaplar vermesine neden oldukları iddialarını kabul etti.

Google'ın yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini ile konuşurken ona seçimlerle ilgili sorular sorulduğunda çok basit ve konuyu kapatmaya yönelik cevaplar alınıyordu. Konuyla ilgili olarak TechCrunch'ın sorularına cevap veren teknoloji devi, küresel anlamda seçim olan bütün ülkelerde bu türden sorulara verilecek cevapları kısıtladıklarını kabul etti.

Dünyanın büyük kısmı sandığa gidiyor

Bu yıl yapılacak olan çok sayıda seçim olduğu biliniyor. Hindistan, ABD, Endonezya, Türkiye, Ukrayna, Güney Afrika, Pakistan gibi ülkelerde yapılacak olan seçimlerde, gezegen nüfusunun dörtte biri sandığa gidecek. Google'ın kararı, üretken yapay zekânın bu süreçlerde oynayabileceği potansiyel rolün de bir göstergesi olarak görülüyor. Üretken yapay zekâlar, bu süreçte kötü niyetli kişiler tarafından silah haline getirilebilir. Öyle olmasa bile yapay zekâ, yanlış ya da hatalı bilgilerle insanları farklı şekillerde yönlendirebilir.

Özellik şu anda tüm dünyada etkin değil ancak çok kısa bir sürede tüm ülkelere yayılması bekleniyor. Gemini, partiler ya ada politikacılar ile ilgili sorulara "Bu soruya nasıl yanıt vereceğimi hâlâ öğreniyorum. Bu arada Google Arama'yı deneyebilirsiniz." cevabını veriyor. Ayrıca yapay zekâ, yazım yanlışı yaparak ya da sözcükleri bozarak da kandırılamıyor.

Google bu türden bir kısıtlamaya gideceğini daha önce duyurmuştu. Gemini, geçtiğimiz ayda da tarihî figürleri kafasına göre değiştirdiği ve hemen her sorguya arka planda etnik kökenle ilgili komutlar eklediği için eleştirilmişti.