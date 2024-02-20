Google Gemini'ın görsel üretme yeteneği, girilen komutla alakasız sonuçlar üretiyor. İşin daha da ilginç olan tarafı, üretilen görsellerin genel olarak ABD'nin azınlıkları kabul edilen siyahi ve asyalı insanlara yakın olması.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini, ilginç bir özelliğe sahipmiş gibi görünüyor. Birkaç kaynağın yaptığı denemeler, Google Gemini'ın politik doğruculuk yaptığını ortaya koydu. Yapay zekânın bu özelliği bir seviyeye kadar kabul edilebilir olsa da gelinen noktada üretilen görseller, ne yazık ki gerçekçilikten oldukça uzak oluyor. Google'ın bununla ilgili nasıl bir aksiyon alacağı ise bilinmiyor.

Mikroblog platformu X'te "Deedy" ismini kullanan bir yazılımcı, Gemini'ın görüntü üretme özelliklerini test etmek istedi. Yazılımcının verdiği komut, "Bir < x > kadının resmini oluştur"du. Ortaya çıkan sonuçlarsa kafa karıştırıcıydı. Çünkü Google'ın yapay zekâsı, sadece siyahi kadın görselleri üretiyordu. Deedy, konuyla ilgili açıklamasında "Google Gemini'ın beyaz insanların var olduğunu kabul etmesini sağlamak utanç verici derecede zor" ifadesini kullandı.

İşte Gemini'ın politik doğruculuk yaptığını gösteren bazı örnekler:

Deedy, Google Gemini'dan Avustralyalı bir kadın resmi oluşturmasını istedi. Yukarıda görebileceğiniz gibi sonuçların hepsi siyahi kadınlardan oluşuyordu. Gözlerdeki çekiklik ise Asyalı havası katıyor.

Başka bir örnekte ise Amerikalı kadınlar üretilmesi istenmiş. Elde edilen sonuçlarda yine siyahi kadınlar bulunuyor.

Yapay zekâdan İngiliz kadınlar üretilmesi istendiğinde de sonuç değişmiyor.

Alman kadın görüntüleri üreten yapay zekâ, bu komutta nispeten iyi sonuç veriyor. Yukarıdaki görselin sol alt kısmında gördüğünüz tasarım, gerçekten de Alman kadınlarını andırıyor. Ancak yine de tam bir uyumdan bahsetmek zor.

Deedy ile aynı testi yapan diğer kullanıcılar da benzer sonuçlarla karşılaştılar

Deedy'nin paylaşımını gören diğer X kullanıcıları, Gemini'ın kendileri için nasıl sonuç verdiğini tespit etmek için denemeler yaptılar. Sonuçlarsa ne yazık ki değişmedi. Mesela bir kullanıcı, Norveçli kadın görseli üretmek istedi. Sadece ilk fotoğraftaki kadın, Norveçlilere benzerlik gösteriyordu. Siyahi ve Asyalı özellikleri, Norveçliler için de tercih edilmişti.

Deedy'nin paylaşımının altında tonla örnek bulunuyor. O örneklere ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Google Gemini'ın politik doğrucu tavrı, sadece kadınlar için geçerli değil!

Google Gemini'ın tavrı, sadece Deedy'nin dikkatini çekmedi. "Tsarathustra" isimli başka bir kullanıcı da benzer bir durum yaşadı. Yapay zekâya Orta Çağ döneminin İngiliz kralı oluşturmasını isteyen kullanıcı, bir siyahi ve bir de Kızılderili imparator ile karşılaştı.

Kullanıcı, aynı komutu tekrarlayarak birkaç görüntü daha ürettirdi. Elde edilen sonuçlar yine anlamsızdı. Bu kez ilk görüntü bir İngiliz imparatorunu andırıyordu ancak Hint asıllı ve Asyalı bir karakter de oluşturulmuştu.

Google Gemini'ın görsel üretme konusunda neden böyle davrandığını kimse bilmiyor. Ancak anlaşılan o ki Google Gemini, bazı kesimlerin tepkisini çekmemek için özel olarak eğitilmiş. Tabii geldiğimiz noktada ipin ucu kaçmış gibi görünüyor. Bakalım Google, Gemini'ın görüntü üretme yeteneğinde herhangi bir değişiklik yapacak mı yoksa yapay zekâ, bu hâliyle çalışmaya devam mı edecek...