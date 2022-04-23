Yapay zekâ teknolojilerinin konuşulacağı [email protected] etkinliği, yapay zekâ ve bilişim sektörünün ilgi duyulan ve talep edilen alanlarının içeriklerini, öğrenciler tarafından eğitim ve kariyer hayatları ile harmanlayacak hale getirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte eğitimler, etkinlikler, söyleşiler, yarışmaların düzenlenip grup çalışmalarıyla faaliyetler göstererek öğrencilerin hedeflediği yerlere gelmesinde büyük katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Etkinlikte pek çok farklı konu konuşulacak

26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek [email protected] etkinliğinin ilk gününde çevrimiçi seminerler, ikinci gününde çevrimiçi atölye oturumları, üçüncü gününde de yüz yüze seminerler ve panel oturumu ile kapanış yapılacak.

Etkinlik içeriği ise şu şekilde:

Yapay Sinir Ağlarının İşleyişi

Arçelik'te Yapay Zekâ Uygulamaları

Dijitalleşen Dünyada Yapay Zekâ ve Uygulamaları

Türkçe Duygu Analizi

RFM ile Müşteri Segmentasyonu

Yapay Zekâ Algoritmalarında Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Açıklanabilirlik

Genel Yapay Zekaya Doğru: Çok Dilli ve Çok Görevli Modellerle Derin Öğrenmenin Geleceği

Metaverse ve Yapay Zekâ

Veri Bilimine Bakış

Eğer siz de [email protected] etkinliği hakkında detaylı bilgi edinmek ve etkinliğe kaydolmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.