iPhone alma kararı alan hemen herkes özellikle de fiyatlar sebebiyle hangisini alacağı konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Peki hangisi daha mantıklı?

Apple her sene Eylül ayında yeni iPhone'larını bizlerle buluşturuyor. Heyecanla takip ettiğimiz bu etkinlikte yeni iPhone'ların tüm özellikleri, tasarım detayları ve fiyatları belli oluyor.

Gelen her yeni iPhone serisi ile birlikte ''Son çıkanı mı alsam yoksa diğer serilerden birini mi?'' gibi sorular oluşuyor kafalarda. Bu sorunun farklı kriterlere göre değişen cevapları olsa da biz günümüz koşullarını ve ekonomisini de göz önünde bulundurarak bu soruya bir cevap arayacağız.

Öncelikle ''Neden iPhone?'' sorusuna cevap verelim;

Açıkçası konu telefon almak olunca bu soru da sıkça soruluyor. iPhone fiyatları diğer dev markaların amiral gemisi telefonlarına göre biraz daha pahalı. Bu da haliyle aradaki farkı vermeye değip değmeyeceği gibi bir tartışma başlatıyor.

Fakat biz detaylara geçmeden önce bu genel soruya genel bir yanıt verelim; kullanıcıların iPhone seçmesinin en temel nedenlerini uzun yıllar yazılım desteği alması ve sorunsuz çalışması, garanti sisteminin güven verici olması, yüksek performans sunması ve kamerası gibi özellikleriyle öne çıkması olarak sıralayabiliriz.

Ayrıca tabii ki özellikle de diğer Apple ürünleri ile birlikte ''ekosistem'' sebebiyle de iPhone kullanmayı seçenler oluyor.

Son olarak da işin daha pazarlama tarafından bakacak olursak Apple dünyanın en büyük ve en sevilen teknoloji markalarından biri. Bu da tüketicilerin markaya sempati beslemesi, güvenmesi gibi durumlarla sonuçlanıyor. Satın alınan üründen memnun da kalınınca, ciddi bir tüketici sadakati sağlanmış oluyor. Bu da Apple'ın iPhone'larının her sene o yıl içinde en çok satılan modeller olmasını sağlıyor.

Peki değiyor mu?

iPhone telefon fiyatları söz konusu olunca başı çeken telefon olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son birkaç yılda iPhone fiyatları gerçekten can yakar seviyelere çıktı. Bu da ''O kadar paraya değer mi? iPhone'ların neyi var ki o kadar pahalı?'' dedirtmeye başladı.

Aslında gözden kaçan nokta şu; iPhone serileri yıllardır sabit fiyatlarla çıkıyor. Samsung gibi diğer dev markaların amiral gemileri ile başa baş gidiyor bu fiyatlar. Fakat ülkemizde vergiler ve kurda yaşanan yükseliş sebebiyle iPhone'ların fiyatları aşırı yükselirken Samsung gibi markalar yerel fiyatlandırma politikalarıyla ülkemizde fiyatlarını global fiyatlarından düşük seviyede tutuyorlar. Yani aslında Apple iPhone'lar için ''fazla para'' istemiyor, satış fiyatı dolar bazında neyse onu istiyor, bize özel indirim yapmıyor o kadar.

Değip değmemesi noktasına gelince; bu tamamen kullanıcı deneyimine göre değişebilecek bir şey ancak hem uzun yıllar kullanılabilmesi ve Android cihazlara kıyasla çok daha uzun süre güncelleme desteği alması, hem performansı hem de yeri gelip satmak istediğinizde değer kaybetmeyişi gibi detaylar sayesinde genel olarak değiyor diyebiliriz.

Esas soruya gelelim o zaman: Hangi iPhone'u almak daha mantıklı?

iPhone almak isterseniz şu an karşınıza bu sene çıkan iPhone 15 serisinin yanında ülkemizde halen peynir ekmek gibi satan iPhone 11, çok tercih edilen modellerden biri olan iPhone 13 gibi seçenekler çıkacak. Fiyatlara bakınca da biraz kafanız karışacak.

Soruya cevap bulmak için ise göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey var. Öncelikle telefonu ne kadar süre kullanmayı düşünüyorsunuz? Ömrü dolana kadar kullanırım mı diyorsunuz yoksa şimdi alayım da, belki çok geçmeden satar yenilerim mi diyorsunuz?

Ayrıca telefon kullanımında kamera performansı, genel performans gibi detaylar sizin için ne kadar kritik? Örneğin bir içerik üreticisiyseniz ve kamera, video kurgu programı kullanma gibi ihtiyaçlarınız yoğunsa, cevabınız da buna göre değişecektir.

Tabii bir de bütçe meselesi var. Fakat kafa karışıklığı da burada ortaya çıkıyor. Sebebini açıklamak için gelin önce son üç iPhone modelinin başlangıç fiyatlarına göz atalım.

iPhone 13 39.999 TL

39.999 TL iPhone 14 47.999 TL

47.999 TL iPhone 15 53.999 TL

Eğer bütçeniz zaten düşükse ve 40 bin TL üstüne çıkamam diyorsanız, evet sizin için çok seçenek kalmıyor. O zaman iPhone 13 almak mantıklı olur. Fakat unutmamanız gerekiyor ki iPhone 13 çıkalı 2 sene oldu. Bu da demektir ki alacağınız telefonun ömrü çoktan iki yıl kısaldı. Bunu söylememizin sebebi ise güncelleme desteği.

Örneğin bu sene gelen iOS 17 güncellemesini iPhone X ve öncesindeki modeller almadı. Apple telefonlarına ortalama 5 -7 sene boyunca güncelleme desteği sağlıyor ve eğer iPhone 13 alırsanız üç sene sonra destek alamayacak telefonlar arasında yer alma ihtimali çok yüksek. Bu da tabii ki pek çok performans ve uyumluluk sorunu demek… Tabii ki güncelleme desteği almasa da telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz ancak zamanla yaşadığınız sorunların sayısı da artmaya başlıyor.

Yani iPhone 13'ü ve öncesinde çıkan telefonları elediğimizi farz edelim. Geriye kaldı iPhone 14 ve iPhone 15. E bu iki telefon arasındaki fiyat farkı da genel bütçeyi düşününce çok yüksek değil. Üstelik bu fiyat farkına karşılık olarak iPhone 14 serisinde Pro ve Pro Max modellerde karşılaştığımız A16 Bionic işlemcinin iPhone 15 modelinde geldiğini görüyoruz.

Bunun yanında Dynamic Island gibi yine önceki seride yalnızca Pro modellerde görülen özellikler de iPhone 15'te yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak en güncel ve haliyle en uzun süre güncelleme desteği alacak model oluşu da iPhone 14 - iPhone 15 yarışında iPhone 15'i öne çıkarıyor.

Fark ettiyseniz bir performans farkından bahsetmedik. Çiplerin farklı oluşu tabii ki telefonun sınırlarını belirlerken bir fark oluşturuyor ancak dürüst olmak gerekirse güncelde bu saydığımız modeler arasında günlük kullanımda öyle standart kullanıcı adına fark yaratacak bir performans farkı bulunmuyor. Her biri gelen güncellemelerle tüm özellikleri stabil şekilde ve oldukça hızlı kullanmamıza, günlük işlerimizin tamamını sorunsuz halletmenize

Fakat yine vurgulamak gerekir ki telefon seçimi tamamen kişisel ihtiyaç ve deneyimlere göre alınacak bir karar. Tabii ki bütçeniz dahilinde diğer tüm iPhone ya da Android telefon modellerine de göz atabilirsiniz.

Fakat eğer baz iPhone modelleri arasında kararsızsanız ve önceliğiniz bütçe değilse, özellikle de son iki modelin fiyatlarının birbirine yakınlığını düşünecek olursak, iPhone 15 en mantıklı seçenek görünüyor…