Samsung'un 2027 başında tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro ile S27 Ultra'nın maket üniteleri yeni bir inceleme videosunda ortaya çıktı.

Galaxy S27 serisinin Ocak ya da Şubat 2027'de tanıtılması bekleniyor. Ailenin iki yıldızı, S27 Pro ile S27 Ultra, ilk kez bir videoda yan yana göründü. YouTuber Jam Ancheta'nın paylaştığı video, kılıf üreticilerinin lansmandan önce ölçü almak için kullandığı fiziksel kalıpları yakından gösteriyor.

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Bu maketler çalışmayan plastik modellerden oluşuyor. Yine de yeni kamera tasarımını ve telefonların elde nasıl duracağını şimdiden belli ediyor. Kalıpları önceki güvenilir donanım sızıntılarıyla yan yana koyunca, Samsung'un kamera tarafındaki şaşırtıcı sadeleşmesi de netleşiyor.

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Dikey dizilim yerini geniş adaya bırakıyor

Videoda siyah Pro ile beyaz Ultra, markanın yıllardır imzası olan tek tek dizilmiş kamera halkalarına veda ediyor. İki telefonun arkasında da gövdeden hafifçe taşan, dikdörtgen bir kamera adası var.

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Bu yenilik serinin tamamına gelmiyor. Standart modeller eski görünümünü korurken Pro ve Ultra, yeni adasıyla dışarıdan bakınca bile farkını hemen belli edecek.

Maketteki dört kamera yuvası yanıltıcı, gerçekte üç kamera var

Maketlere ilk bakışta dört kamera yuvası var gibi görünüyor. Oysa bu, kalıptan doğan bir yanılsama. Kalıplarda ayrı bir flaş yeri yok. Bu yüzden sağ üstteki yuvanın gerçek telefonda LED flaş olacağı, yani cihazların üç kamerayla geleceği belirtiliyor. Yıllardır kullanılan lazer odaklama sensörü de bu seride rafa kalkıyor.

Önceki donanım sızıntılarına göre iki modelde de 200 MP ana kamera ile 50 MP ultra geniş açı kamera bulunacak. Asıl fark yakınlaştırmada. Pro, 10 MP'lik 3x zoom sunacak. Ultra ise 3x lensini büsbütün bırakıp yalnızca 50 MP'lik 5x yakınlaştırma kamerasıyla yoluna devam edecek.

İki model elde nasıl bir his vadediyor?

Standart iPhone 18 Pro boyutundaki Pro modeli, köşeleri yuvarlatılmış olduğu için tek elle kullanıma çok daha yatkın. iPhone 18 Pro Max ölçeğine çıkan Ultra ise köşeli hatlarıyla ağırlığını koyuyor. Serideki en keskin ayrımlardan biri olan S Pen yuvası da beklendiği gibi yalnızca Ultra modelinde bulunuyor; kompakt kasası nedeniyle Pro'da kaleme yer verilmemiş.

İki modelde de ince çerçeveli düz ekran, mat cam hissi veren arka kapak ve alüminyum olması beklenen düz kenarlar var. Tuşların hepsi sağ kenarda toplanmış. Şarj girişinin yanındaki hoparlör Pro'da sağda, Ultra'da solda duruyor.

Yüksek hız için kesenin ağzı açılacak

Videodan bağımsız bir sızıntı da performansla ilgili gelsin. İddialara göre Samsung, yeni nesil LPDDR6 RAM ile UFS 5.0 depolamayı yalnızca yüksek hafızalı üst paketlere ayıracak.

Bunların hiçbiri henüz resmiyet kazanan bilgiler değil. Yine de kalıplarla donanım raporlarının örtüşmesi, 2027 başında son yılların en çok konuşulacak Galaxy değişikliklerinden biriyle karşılaşacağımızı gösteriyor.