Çoğu uçağın genellikle 2 adet güçlü motorları bulunur. Ancak elbette tek motorlu uçaklar da vardır. Peki şirketler neden tek motorlu jet uçağı üretmekten kaçınır?

Aslında uçaklar, tek motor ile uçuşun tüm aşamalarını başarıyla gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanır. Fakat bazı sebeplerden dolayı uçakların, çift motorlu olması tercih edilir.

Peki bunun sebebi nedir? Tek motorlu uçaklar riskli midir?

Üreticilerin bu tip bir uçak üretmek istememesinin birkaç nedeni vardır.

Öncelikle ticari hava yolları, tek motorlu jet uçaklarına asla uyum sağlayamaz. Çünkü bu, önemli bir güvenlik riski teşkil eder. Yalnızca bir motora sahip olmak, çok motorlu uçaklara sahip olmak kadar güvenilir ya da emniyetli değildir.

Birden fazla motora sahip uçaklar için herhangi bir motorun zarar gördüğü senaryoda güvenlik riski neredeyse oluşmaz. Ancak tek motorlu uçaklar için bu tam bir felaket olur.

Elbette yolcular da tek motorlu bir jet uçağında seyahat etmekten kaçınacaktır.

Bu sebeple üreticiler düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen ve sıkı güvenlik standartlarını karşılayan uçaklara yoğunlaşmayı tercih eder.

Ayrıca tek motorlu jetlerin işletme maliyetleri, daha az yakıt tasarruflu ve bakımı daha pahalı olduğu için çok motorlu jetlerden daha yüksek olacaktır. Risk faktörü göz önünde bulundurulduğunda, sigorta maliyetleri de daha yüksek olabilir.

Bir uçak üreticisi için tüm finansal husuları hesaba katarak, daha düşük maliyetli daha büyük uçaklar üretmeye odaklanmak çok daha mantıklıdır. Yine tek motorlu jet uçakları; menzil, hız, yük ve performans açısından, çok motorlu jetlerle rekabet etmekte zorlanır.

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