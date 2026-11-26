Gökbilimciler, Büyük Macellan Bulutu'ndaki bir yıldızın ışığını büken ve Büyük Patlama'dan hemen sonra doğmuş olabilecek ilkel bir kara delik tespit etti.

Büyük Macellan Bulutu'ndaki bir yıldızda kaydedilen gizemli ışık değişimi, bilim dünyasını evrenin başlangıcına uzanan bir keşfin eşiğine getirdi. 18 Aralık 2019'da yaklaşık bir saat boyunca parlaklığı düzenli bir şekilde artıp azalan yıldızın önünden, kütlesi Ay'ın sadece üç katı olan görünmez bir cismin geçtiği belirlendi. Araştırmacıların "Phoebe" adını verdiği bu nesne, Büyük Patlama'nın hemen ardından doğmuş ilkel bir kara delik olabilir.

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Melbourne'deki Swinburne Üniversitesi'nden gökbilimcilerin tespit ettiği olay, Einstein'ın genel görelilik kuramıyla öngörülen "kütleçekimsel mikro mercekleme" etkisinin bir sonucu. Yeterli kütleye sahip kompakt bir cisim uzak bir yıldızın önünden geçerken kütleçekimi yıldızın ışığını büküyor ve dünyadan bakıldığında yıldızın geçici olarak daha parlak görünmesini sağlıyor.

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Gizemli cisim için üç olası senaryo

Bilim insanları Phoebe'nin kimliğine dair üç ihtimal üzerinde duruyor. İlk iki senaryo, yıldız sisteminden kopmuş "başıboş bir gezegen" ihtimaline odaklanıyor. Bu gezegen Samanyolu'nda veya Büyük Macellan Bulutu'nda olabilir. İkinci ihtimal doğrulanırsa Phoebe, galaksimiz dışında bu yöntemle keşfedilen ilk gezegen unvanını alacak.

En çarpıcı üçüncü olasılık ise Phoebe'nin "ilkel bir kara delik" olması. Devasa yıldızların çökmesiyle oluşan kara deliklerin aksine ilkel kara delikler, Büyük Patlama'dan saniyenin çok küçük bir kesri kadar sonra uzaydaki aşırı yoğun bölgelerin çökmesiyle oluşmuş teorik nesnelerdir. Sadece 60 dakika süren sinyal, Phoebe'nin kütlesinin Ay'ın üç katı olduğunu gösterdi. Yıldız çökmesiyle oluşan kara deliklerin en az Güneş'in beş katı kütleye sahip olduğu düşünüldüğünde, bu olağanüstü düşük kütle ilkel bir kökene işaret ediyor.

Karanlık madde ile olası bağlantı

Phoebe'nin kökenini araştıran ekip, cismin galaksileri çevreleyen karanlık madde halesine ait olma ihtimalinin sıradan yıldız maddesiyle ilişkili olma ihtimalinden yaklaşık 100 bin kat daha yüksek olduğunu hesapladı. Kesin bir kanıt sunmasa da bu fark, Phoebe ile karanlık madde arasında güçlü bir bağ olabileceğini düşündürüyor.

İlkel kara delik senaryosu doğruysa Phoebe, henüz ilk atomlar ve yıldızlar bile yokken var olmuş en yaşlı gök cisimlerinden biri olabilir. Yaklaşık 13 milyar yıl boyunca uzayda gizlice yol alan bu kozmik gezgin, evrenin başlangıcına dair eşsiz bir ipucu sunmuş olabilir.