HONOR'un kamera özellikleriyle öne çıkan en yeni telefonu HONOR Magic6 Pro, 3.000 TL'lik indirimle Hepsiburada ön kayıtlara başladı!

HONOR'un sınıfının iddialı telefonları arasına girecek en yeni telefonu Magic6 Pro, özellikle de yapay zekâdan destek alan etkileyici kamera özellikleriyle kullanıcısını etkileyecek gibi görünüyor.

Güçlü bir batarya, hızlı şarj desteği, gelişmiş yapay zekâ uygulamaları ve şık tasarımı ile gelen telefon, ön kayıt yapan tüm Hepsiburada kullanıcıları için 3.000 TL indirimi de beraberinde getiriyor.

Kampanyadan nasıl yararlanabilirsiniz?

HONOR Magic6 Pro kampanyasından yararlanabilmek için tek yapmanız gereken buradaki bağlantıyı ziyaret ederek ''Ön kayıt için tıkla'' seçeneğine tıklamak.

Siz bu basit adımı atar atmaz ön kayıt işleminiz de tamamlanmış olacak. Ardından 3.000 TL'lik indirim kuponunuz size belirtilen tarihte yalnızca HONOR Magic6 Pro ürününün satın alma işlemlerinde kullanılmak üzere hesabınıza tanımlanacak.

Peki HONOR Magic6 Pro neler sunuyor?

Süper Dinamik AI Falcon Kamera ile en iyi kareleri en net şekilde yakalamayı sağlayan HONOR Magic6 Pro, 180 MP Periskop Telefoto kamera ile 2,5x optik, 5x hibrit ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma imkânı sunarken 50 MP Ultra Geniş Kameraya da sahip.

HONOR Magic6 Pro tüm bu özellikler sayesinde hareketli nesneleri en ayrıntılı biçimde yakalayabilyor. Sahip olduğu algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak doğal bir bokeh efekti oluşturuyor. Bu da spor fotoğrafçılığı gibi zorlu alanlarda bile eksiksiz performans sergilemesini sağlıyor.

5.600mAh'lık HONOR İkinci Nesil Silikon-karbon bataryayı bünyesinde barındıran Magic6 Pro'nun bu pili aynı zamanda Güç Geliştirilmiş Çip HONOR E1 tarafından desteklenerek düşük sıcaklık koşullarında etkileyici bir performans sunuyor ve aşırı sıcaklıklarda bile cihazın dayanıklılığını artırıyor. Batarya, 80W HONOR Wired SuperCharge ve 66W HONOR Wireless SuperCharge ile destekleniyor ve birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak 40 dakikada %100 şarj edilebiliyor.

Performansın boyutlarını bir örnekle aktarmak gerekirse, kullanıcılar -20 °C'de sadece %10 pil seviyesi ile 81 dakika boyunca YouTube videosu oynatabilir. Düşük sıcaklık koşullarındaki bu performans, kullanıcılara fayda sağlamasının yanında silikon-karbon pil teknolojisi için de yeni olanaklar sunuyor.

HONOR Magic6 Pro'nun tüm özelliklerine yakından bakmak ve Hepsiburada ön kayıt kampanyasıyla 3.000 TL'lik indirimden faydalanmak için buraya tıklamanız yeterli!