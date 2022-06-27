Honda, Elektrikli Araç Ortak Girişimine Büyük Yatırım Yaptı

Honda, 2024 yılında faaliyete geçmesi ve yıllık 120.000 elektrikli araç üretmesi planlanan Guangzhou Automobile Group elektrikli araç üretme tesislerine tam 522 milyon dolar yatırım yaptı.

Honda Motor, geçtiğimiz günlerde sizlere isminin belli olduğunu aktardığımız Sony ile ortaklaşa kurduğu elektrikli araç şirketiyle birlikte bu alanda büyük bir yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Şimdi ise otomotiv devinin Çin’deki Guangzhou Automobile Group isimli elektrikli araç üretme fabrikasına devasa bir yatırım yapacağı öğrenildi. Gelin Honda’nın yatırımının detaylarına hep beraber göz atalım.

Honda, Çin’deki elektrikli araç üretim fabrikasına 522 milyon dolar yatırım yaptı

Honda Motor, Çin'in Guangdong eyaletindeki bir elektrikli araç fabrikasına 3,49 milyar yuan (522 milyon dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Guangzhou Automobile Group ile bir ortak girişim olan elektrikli araç tesisi, yıllık 120.000 adet üretim kapasitesiyle 2024 yılında faaliyete geçmeyi hedefliyor.

Honda, Çin'de Dongfeng Motor Group ile ortak girişimde bulunan başka bir elektrikli otomobil tesisinin de 2024'te faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti. Japon otomobil üreticisi, Çin'deki yıllık otomobil üretim kapasitesinin iki yıl içinde yaklaşık %16 artarak 1,73 milyon adede ulaşmasını öngörüyor.

Honda, hissedarlarının elektrikli araç stratejisinin diğer büyük üreticilerin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirisinden sonra ortaklıkları güçlendirmeye hevesli gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.