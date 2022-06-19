Honda ve Sony, elektrikli araç üretimi için kuracakları şirketin ismini açıkladı. Ayrıca bu girişime 10 milyar yen (74 milyon dolar civarında) yatırım yapılacağı aktarıldı.

İklim değişiklikleri gibi sebeplerden dolayı daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için elektrikli araçların önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle de birçok otomobil üreticisi, bu tarz araçların üretimini artırıyor ve gelecekte içten yanmalı motorlu araçları bırakmayı planladığını belirtiyor.

Bu şirketler arasında ortaklıkların sürdüğünü de söylemek mümkün. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere elektrikli araçlar konusundaki hamlelerini sürdüren Japonya merkezli Sony, otomobil devi Honda ile ortaklık kurma kararı almıştı. Bu ortaklık kapsamında ise iki şirketin birlikte elektrikli otomobil üreteceği ifade edilmişti. Şimdi de bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Ortaklık için 74 milyon dolar yatırım yapılacak

Sony ve Honda, birlikte oluşturacakları ‘Sony Honda Mobility Inc’ isimli elektrikli araç şirketi için 10 milyar yen (74 milyon 83 bin 950 dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Tokyo merkezli Honda’nın, Sony’nin görüntüleme, telekomünikasyon, ağ ve eğlence gibi teknolojilerdeki deneyimlerinden yararlanacağı ifade edildi.

Ayrıca şirketin yönetim kurulunun şimdiden oluşturulduğu ve CEO’sunun Yasuhide Mizuno olacağı belirtildi. Her iki şirketin üst düzey yöneticileri de yaptıkları açıklamalarda ortaklık konusunda heyecanlı olduklarını ifade etti.

Sony CEO’su Kenichiro Yoshida yeni markanın güvenlik, eğlence ve uyarlanabilirliğe odaklanacağını belirtirken Honda CEO’su Toshihiro Mibe de benzer düşüncelere sahip olduğunu, iki markanın birbirini tamamlayacağını ve sektöre yenilikler getireceklerini ifade etti. Mibe ayrıca Honda’nın ayrı olarak kendi araçlarını üretmeye devam edeceğine de dikkat çekti.

Honda ve Sony ortaklığında geliştirilecek olan araçlar ile ilgili henüz pek detay bulunmuyor. Ancak gelen haberler iş birliği kapsamında ilk elektrikli otomobilin 2025 yılında gelebilme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.