Helsinki'de açılan son teknoloji tesis, spor ve sağlık araştırmalarında küresel çabaları ilerletmeyi, algoritmik doğruluğu artırmayı ve kapsayıcı bir sağlık ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

HUAWEI, Finlandiya'nın Helsinki kentinde bulunan ve şirketin sağlık ve fitness sektöründeki küresel araştırma platformu olarak hizmet verecek olan son teknolojiye sahip HUAWEI Sağlık Laboratuvarı'nın kapılarını açtı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana yayılan bu laboratuvar, HUAWEI'nin dijital sağlık yönetimini her bireye, topluluğa ve kuruluşa ulaştırma yönündeki kapsamlı stratejik vizyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Helsinki'nin, gelişmiş bir teknoloji ve inovasyon ekosistemine sahip olması nedeniyle stratejik bir merkez olarak seçilmesi, şirketin Avrupa'daki zengin bilgi birikiminden yararlanma ve spor bilimi alanında, veriye dayalı ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümlerinin öncülük ettiği yeni bir çağ başlatma arzusunu yansıtıyor.

Helsinki'de hayata geçen küresel bir vizyon ve uzmanlık:

HUAWEI'nin giyilebilir teknoloji alanındaki 10 yıllık derin bağlılığının ve ar-ge yatırımlarının bir ürünü olan Helsinki'deki bu laboratuvar, Çin'deki Xi'an ve Songshan Gölü laboratuvarlarının ardından şirketin dünya çapındaki üçüncü büyük spor ve sağlık bilimleri tesisi olma özelliğini taşıyor.

Tesis, yalnızca sahip olduğu gelişmiş donanımıyla değil, aynı zamanda barındırdığı entelektüel sermaye ile de öne çıkıyor. Laboratuvar; aralarında 9 doktoralı uzmanın da bulunduğu, 7 Avrupa Birliği ülkesinden gelen ve tıp, fizyoloji, yapay zekâ, makine öğrenimi ve yazılım mühendisliği gibi beş ana alanda uzmanlaşmış 25'ten fazla profesyonelden oluşan multidisipliner bir bilimsel araştırma ekibine ev sahipliği yapıyor.

Farklı disiplinlerden gelen bu uzmanların bir arada çalışması, karmaşık fizyolojik verilerin deşifre edilmesi ve bu verilerin son kullanıcı için anlamlı, eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürülmesinde benzersiz bir sinerji yaratıyor. Örneğin bir fizyolog, koşu bandındaki bir sporcunun biyomekanik verilerini yorumlarken, bir makine öğrenimi uzmanı bu verileri kullanarak giyilebilir bir cihazın duruş bozukluklarını tespit edebileceği bir algoritma geliştirir ve yazılım mühendisi de bu algoritmayı son kullanıcıya kullanıcı dostu bir arayüzle sunar. Bu uzman ekip, yürütülen her araştırmanın en yüksek bilimsel standartlarda olmasını ve etik kurallara uygunluğunu titizlikle sağlıyor.

Gerçek dünya senaryoları için son teknoloji test ortamı

Laboratuvar, 20'den fazla spor türünü kapsayan ve 200'ün üzerinde fizyolojik ve biyomekanik göstergeyi takip edebilen beş ana test alanında, gerçeğe en yakın spor ortamlarını ve senaryolarını barındırıyor. Bu alanlar, spor ve fitness algoritmaları üzerine yapılan teknolojik araştırmalar için açık bir platform sunuyor.

Bu üst düzey olanaklar arasında, yüzücülerin performansını hassas bir şekilde değerlendirmek için profesyonel standartlarda özel olarak inşa edilmiş bir karşı akıntılı yüzme havuzu bulunuyor. Bu havuz, su akış hızının, sıcaklığının ve kalitesinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak, farklı seviyelerdeki yüzücülerin teknik verimliliklerini (SWOLF gibi) ölçmek ve metabolik oranlarını dolaylı kalorimetri sistemleriyle analiz etmek için ideal bir ortam sunuyor.

Ayrıca, Avrupa'nın en popüler sporlarından biri olan kayak için tasarlanan ve "sonsuz eğim" özelliği taşıyan gelişmiş bir kayak simülatörü de mevcut. Bu simülatör, slalom ve snowboard gibi karmaşık sporlarda kas aktivasyonunu ve yorgunluğunu elektromiyografi (EMG) ve hareket yakalama sistemleri ile analiz ederek, bir sporcunun performansını etkileyen kas dengesizliklerini ve yorgunluk eşiklerini tespit edebilir, bu da giyilebilir cihazların sınırlarını zorlar.

Tesis, 50 km/s hıza ulaşabilen ve GPS verileriyle gerçek dünya rotalarını simüle edebilen çok fonksiyonlu bir koşu bandının yanı sıra, insan hareketinin biyomekanik yönlerini derinlemesine analiz eden enstrümanlı bir koşu bandına da ev sahipliği yapıyor. Bu bant, zemin tepki kuvvetlerini ölçerek adım hızı, adım uzunluğu, uçuş süresi ve sol-sağ dengesi gibi kritik verileri toplayarak koşu ekonomisini ve potansiyel sakatlık risklerini analiz ediyor. Bu alanlar, HUAWEI'nin ekosistem ve giyilebilir cihaz bağlantılarının deneyimlendiği bir açık spor salonu ile tamamlanıyor.

Bilimsel araştırmadan bilekteki teknolojiye: Akıllı algoritmalar ve cihazlar

Laboratuvarda yürütülen bu derinlemesine araştırmalar, doğrudan HUAWEI'nin giyilebilir ürünlerine güç veren çığır açıcı algoritmaları besliyor. Helsinki Araştırma Enstitüsü'nde başlayan ve sürekli geliştirilen TruSport™ bilimsel spor yönetim sistemi, kullanıcıların koşu yeteneğini ölçmek, antrenman verilerini kaydetmek ve VO2 Max, antrenman yükü, toparlanma süresi gibi karmaşık verileri yorumlayarak kişiselleştirilmiş antrenman önerileri sunmak için tasarlanmış durumda.

Bu ekosistem, sağlık takibinde çığır açan yenilikler sunan HUAWEI WATCH 5 ve HUAWEI WATCH FIT 4 Serisi gibi en yeni cihazlara doğrudan uygulanıyor. Bu cihazlardaki HUAWEI TruSense™ sisteminin en son sürümü, X-TAP parmak ucu ölçümleri gibi yenilikçi yöntemlerle kullanıcıların sağlık takibini zahmetsizce yapmasına olanak tanıyarak daha doğru, hızlı ve kapsamlı ölçümler sağlıyor ve pasif izlemeden, potansiyel sağlık sorunları için erken uyarılar sunabilen proaktif sağlık yönetimine geçişi mümkün kılıyor. Ayrıca, profesyonel bir spor sensörü olan HUAWEI S-Tag, koşu sırasında yerle temas süresi, dikey salınım ve sol-sağ denge gibi 13 farklı biyomekanik parametreyi analiz ederek, daha önce sadece profesyonel spor laboratuvarlarında erişilebilen bu detaylı verileri, her seviyeden koşucunun antrenmanını iyileştirmesi için doğrudan bileğine taşıyor.

İş birlikleri ve kapsayıcılık: Daha sağlıklı bir toplum için ortak çaba

HUAWEI, yenilikçi spor ve sağlık teknolojileriyle tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmek amacıyla yerel Finlandiya kurumları ve bölgesel Avrupalı uzmanlarla aktif olarak iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinden biri, yapay zekâ ve kardiyovasküler hastalıklar alanındaki en iddialı araştırma girişimlerinden olan iCARE4CVD projesi; HUAWEI, bu projede yer alan tek giyilebilir cihaz üreticisi olarak hasta motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara eş liderlik edecek.

Bu katılım, şirketin teknolojisini sadece spor performansı için değil, aynı zamanda kronik hastalıkların evde takibi ve yönetiminde de kritik bir araç olarak konumlandırma vizyonunu gösteriyor. Aynı zamanda, 6 önde gelen Avrupa üniversitesiyle birlikte kurulan Interlive konsorsiyumu aracılığıyla, giyilebilir cihazlar için endüstri çapında bilimsel geçerliliği olan test standartları ve en iyi uygulama önerileri geliştiriliyor.

Bu, yalnızca HUAWEI'nin kendi cihazlarının güvenilirliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm pazar için bir kalite standardı oluşturarak tüketicilere fayda sağlıyor. HUAWEI, bu iş birliklerinin ötesinde, akıllı giyilebilir cihaz pazarında engelli bireylere yönelik desteğin eksikliğini gidermek amacıyla kapsayıcılık ve erişilebilirlik vizyonuyla hareket etmekte ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının egzersiz ihtiyaçlarını anlamak için özel araştırmalar da yürütüyor.

Marka, gelecekteki akıllı giyilebilir teknolojilerinde, "Hareketsizlik Hatırlatıcısı" ve "Aktivite Halkaları" gibi özellikleri bu kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak spor sağlığı ve performans göstergeleri geliştirmeyi planlıyor.

Geleceğin sağlık teknolojisine yön vermek

HUAWEI, Helsinki'deki yeni Sağlık Laboratuvarı ile spor bilimini ve proaktif sağlık yönetimini tüm kullanıcılar için daha erişilebilir kılma, bilimin sınırlarını zorlama ve sürekli inovasyonla daha sağlıklı bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığını bir kez daha ve güçlü bir şekilde teyit ediyor. Bu tesis, sadece daha iyi ürünler geliştirmek için değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak doğrulanmış ve herkes için ulaşılabilir dijital sağlığın yeni bir çağını başlatmak için atılmış stratejik bir adım.