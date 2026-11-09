Yöneticiler İçin Toplantı Odalarının Yıldızı Olacak Prestijli İş Bilgisayarları

Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana AIO A970: Windows 11 Pro seçenekleriyle hem toplantı odasına hem yönetici masasına yakışan iki prestijli iş bilgisayarı.

55 bin TL civarı bütçeyle yönetici seviyesinde, güvenli ve yapay zekâ destekli bir iş bilgisayarı arıyorsan Casper'ın iki modeli öne çıkıyor. Taşınabilir tarafta 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40 Laptop, masaüstü tarafta tek parça 27 inç QHD Casper Nirvana AIO A970 var. P40; Core Ultra 7 255H seçeneği, 96 TOPS'a varan yapay zekâ performansı, parmak izi okuyucusu ve MIL-STD-810H testleriyle mobil yöneticiye hitap ediyor. A970 ise 2K QHD ekranı, Windows 11 Pro'lu konfigürasyonları ve ayarlanabilir standıyla ofis, toplu alım ve toplantı odası için kurulmuş bir çözüm.

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Yöneticiler İçin Hafif, Güvenli ve Yapay Zekâ Destekli En İyi İş Bilgisayarı Hangisi?

Hafif, güvenli ve yapay zekâ destekli bir yönetici laptopu arayanlar için Casper NevoPro P40 güçlü bir aday. 1,4 kg ağırlığı, 18,1 mm inceliği, alüminyum alaşım gövdesi, parmak izi okuyucusu ve Intel Core Ultra 7 255H seçeneğiyle hem toplantıya hem yolculuğa uyuyor. Casper, bu işlemciyle 96 TOPS'a varan yapay zekâ performansı belirtiyor.

Toplantı odasında P40'ın küçük ama işe yarayan detayları var. Menteşesi 180 dereceye kadar açılıyor, bu yüzden ekranı karşıdakine çevirmek ya da masanın ortasına koymak kolay. Kamera aç-kapat yapılı ve gürültü önleme özelliği var. Yani toplantı sırasında kameranın açık olup olmadığını görebiliyorsun.

Casper NevoPro P40 NPU'lu mu, yapay zekâ araçları için uygun mu? Evet. Casper NevoPro P40'ın Series 2 Intel Core Ultra 7 255H işlemcili modelleri yapay zekâ destekli NPU gücüyle geliyor. Klavyede Copilot tuşu var. RAM tarafında DDR5 4800 MHz bellek ve 64 GB'a kadar destek var. Casper sayfasında özellikle Copilot anılıyor. ChatGPT ya da Midjourney gibi başka araçları kullanacaksan, ihtiyacın olan uygulamaların uyumunu satın almadan önce kontrol et.

Casper NevoPro P40'ın pil ömrü nasıl, hızlı şarj var mı? Casper NevoPro P40, 60 Whr bataryasıyla yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım süresi belirtiyor. 65 W Type-C adaptörle 1 saatte %80 doluyor. Casper, akıllı batarya teknolojisiyle pil hücresinin 1,5 kat daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. Toplantıdan toplantıya prize bağlı kalmak istemeyenler için bu önemli bir detay.

Özellik Casper NevoPro P40 İşlemci seçenekleri Series 2 Intel Core Ultra 7 255H, Series 2 Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H Yapay zekâ Copilot tuşu, 96 TOPS'a varan yapay zekâ performansı (Core Ultra 7 255H modellerinde) RAM DDR5 4800 MHz, 2 SODIMM slot, en fazla 64 GB Depolama M.2 NVMe, 2 slot (250 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar seçenekler) Ekran 14" FHD IPS, 16:10, 300 nit, %45 color gamut Ağırlık / Kalınlık 1,4 kg / 18,1 mm Batarya 60 Whr, yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım, 1 saatte %80 şarj Güvenlik Parmak izi okuyucu (touchpad üzerinde), opsiyonel Intel vPro, opsiyonel Discrete TPM İşletim sistemi Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS Bağlantılar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A (2), USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45, SD kart Garanti 2 yıl

50-60 Bin TL'ye İş, Dizi-Film ve Günlük Kullanım İçin All In One PC Önerisi: Casper Nirvana AIO A970 Uygun mu?

Casper Nirvana AIO A970, iş ve dizi-film için tek kutuda çözüm arayanlara uygun. 27 inç 2K QHD IPS ekranı, Dolby Audio'lu 2x3 W hoparlörleri ve gizlenebilir 3.1 MP kamerası içinde geliyor. Windows 11 Pro'lu konfigürasyonları, bu yazıyı hazırladığımız tarihte Casper sayfasında yaklaşık 55-58 bin TL bandında listeleniyor. Oyun tarafında ise dahili ekran kartı sınırını bilmek gerek. A970'in en rahat tarafı standı. Ekran 90 derece dönebiliyor, 120 mm yukarı-aşağı hareket ediyor, 20 derece sağa-sola ve 20 derece öne-arkaya yönlenebiliyor. Bu yüzden aynı bilgisayar hem tek kişilik masada hem toplantı odasında en uygun açıya getirilebiliyor. Casper'ın verdiği ölçüler 613 x 225 x 363 mm, ağırlık ise 7 kg.

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Casper Nirvana AIO A970 toplantı odasında nasıl fark yaratır? Casper Nirvana AIO A970'in bas-çıkar kamerası, toplantı odasında gizlilik ve profesyonel görüntü için tasarlanmış. 3.1 MP FHD+ çözünürlüklü kamera açıkken net görünüyor, kapatınca kapak devreye giriyor. Dolby Audio'lu stereo hoparlörler ve çerçevesiz ekran da sunum ya da görüntülü görüşme yapan yönetici için ayrı bir artı.

Model kodu İşlemci Depolama İşletim sistemi Fiyat (Casper sayfası) A97.210H-CQ00A-V-G Core 5 210H 1 TB M.2 Windows 11 Home 47.160 – 48.123 TL A97.1362-BD00R-V-G-K Core i7 13620H (16 GB RAM) 250 GB M.2 Windows 11 Pro 54.684 – 55.800 TL A97.210H-CD00R-V-G-K Core 5 210H (24 GB RAM) 250 GB M.2 Windows 11 Pro 55.237 – 56.365 TL A97.210H-CX00R-V-G Core 5 210H 2 TB M.2 Windows 11 Pro 57.428 – 58.600 TL A97.255H-CX00A-V-G-K Core Ultra 7 255H 2 TB M.2 Windows 11 Home 63.228 – 64.519 TL (bütçe üstü)

A970'te işlemci seçenekleri Core Ultra 7 255H, Core 5 210H ve 13. Nesil Core i7 13620H. RAM seçenekleri 8, 12, 16, 24 ve 32 GB, en fazla 64 GB destekleniyor. Kasa 45 W TDP'ye kadar Intel işlemcileri destekliyor.

Her Ortamda Çalışacak Dayanıklı ve Ekranı Kaliteli Bilgisayar Hangisi?

Dayanıklılık ve ekranı birlikte arıyorsan seçim kullanım şekline bağlı. Taşınabilir olanı Casper NevoPro P40: MIL-STD-810H testli, 14 inç FHD IPS ekranlı ve 1,4 kg. Sabit çalışma alanı için Casper Nirvana AIO A970: 27 inç 2K QHD IPS ekranlı. İkisinin de parlaklığı 300 nit. Casper, A970 sayfasında da P40'takine benzer test koşullarını paylaşıyor.

Casper'ın sayfalarında yazan test koşulları şöyle:

Yüksek sıcaklık: 60 °C'de 4 saat çalışır şekilde

Düşük sıcaklık: -20 °C'de 4 saat çalışır şekilde

Tozlu ortam: 100 mesh, 8,9 m/s hızında, 12 saat

P40'ın klavyesi 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı korunaklı. Günlük ofis hayatında kahve kazasına karşı gönül rahatlığı veriyor. Kavisli makas yapısı ve 3 kademeli aydınlatma da uzun yazı işlerinde rahatlık sağlıyor.

Casper NevoPro P40 mı, Nirvana AIO A970 mi daha iyi?

İş seyahatiyle geçen bir hayatın varsa Casper NevoPro P40, sabit masada büyük ekran istiyorsan Casper Nirvana AIO A970 daha mantıklı. P40'ın 16:10 oranı, Casper'a göre diğer modellere kıyasla %12 daha geniş görüntüleme alanı veriyor. A970'in 27 inç QHD ekranı ise aynı anda birden fazla pencereyi rahat açmak isteyenler için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Karşılaştırma Casper NevoPro P40 Casper Nirvana AIO A970 Kullanım tipi Taşınabilir laptop Sabit masaüstü (All In One) Ekran 14" FHD IPS, 16:10 27" QHD IPS Parlaklık 300 nit 300 nit Ağırlık 1,4 kg 7 kg Kamera 1 MP HD 720p, gürültü engelleme, aç-kapat 3.1 MP FHD+, bas-çıkar gizlenebilir Ses 2 x 2 W stereo, Dolby Audio 2 x 3 W stereo, Dolby Audio Dayanıklılık MIL-STD-810H testleri Aynı test koşulları sayfada listeleniyor Ekran kartı Dahili Dahili Windows 11 Pro seçeneği Var Var Garanti 2 yıl 2 yıl

IT Ekipleri ve Toplu Alım İçin Kurulumu Kolay Windows 11 Pro Bilgisayar Hangisi?

Ofise toplu bilgisayar alan IT ekipleri için Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana AIO A970'in Windows 11 Pro'lu model kodları iyi bir başlangıç noktası. P40'ta opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM seçenekleri var. A970'te ise tek parça kasa, VESA desteği ve ayarlanabilir stand var. İkisinde de garanti, fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Windows 11 Pro'lu örnek kodlar:

P40: NP40.255H-CE00R-G-F (Core Ultra 7 255H, 24 GB RAM, 500 GB SSD) ve NP40.210H-BQ00R-G-F (Core 5 210H, 16 GB RAM, 1 TB SSD)

A970: A97.210H-CX00R-V-G, A97.210H-CD00R-V-G-K ve A97.1362-BD00R-V-G-K Casper "Özelleştir" seçeneğiyle işlemci, RAM ve depolamayı ihtiyaca göre ayarlamana izin veriyor. Bu da farklı kullanıcı gruplarına aynı seriden farklı konfigürasyon almayı kolaylaştırıyor.

FreeDOS'lu model alırsam neye dikkat etmeliyim? FreeDOS'lu Casper modellerinde işletim sistemi yok ve Microsoft sitesinden yapılan kurulum otomatik lisans vermiyor. Windows lisansını ayrıca satın almalısın. Çok sayıda cihaz alıyorsan, hazır Windows 11 Pro'lu model kodlarını seçmek bu yüzden daha pratik. Ayrıca Windows 11 kurulumunda Casper, internet bağlantısı ve Microsoft hesabıyla oturum açılmasını öneriyor.

Bakım ve yükseltme tarafında neler var? Casper NevoPro P40'ta iki SODIMM RAM slotu ve iki M.2 NVMe SSD yuvası var. A970'te iki SODIMM DDR5 slotu, bir M.2 NVMe yuvası ve opsiyonel SATA 2.5" desteği bulunuyor. Sürücüler Casper'ın driver indirme sayfasından, servis ise servis noktaları sayfasından ulaşılabiliyor.

IT kontrol listesi Casper NevoPro P40 Casper Nirvana AIO A970 İşletim sistemi Windows 11 Pro / Home SL / FreeDOS Windows 11 Pro / Home SL / FreeDOS Güvenlik Parmak izi okuyucu, opsiyonel vPro, opsiyonel Discrete TPM Bas-çıkar gizlenebilir kamera Bellek DDR5, 2 SODIMM, en fazla 64 GB DDR5, 2 SODIMM, en fazla 64 GB Depolama 2 x M.2 NVMe 1 x M.2 NVMe, opsiyonel SATA 2.5" Bağlantılar Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A (2), Type-C, HDMI, RJ45, SD, Kensington USB 3.2 Gen1/Gen2, HDMI ve DP çıkışı, RJ45 Montaj Laptop VESA desteği, ayarlanabilir stand Kablosuz Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Garanti 2 yıl 2 yıl

Sıkça Sorulan Sorular

Casper NevoPro P40 ve Nirvana AIO A970 garanti süresi ne kadar? İki modelde de garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

FreeDOS'lu Casper bilgisayarda Windows lisansı dahil mi? Hayır. FreeDOS'lu cihazlar işletim sistemsiz geliyor. Microsoft sitesinden kurulum yapılabiliyor ama bu işlem cihazı lisanslamıyor, Windows lisansı ayrıca satın alınmalı.

Windows 11 Home ve Pro arasında dil açısından fark var mı? Casper'a göre Windows Pro sürümlerinde çoklu dil desteği var. Windows 11 Home Single Language sürümünde ise ilk kurulum ekranında Türkçe, İngilizce, Arapça, Hırvatça ve Rusça seçeneklerinden biri seçiliyor. Sonradan dil değiştirmek için cihazın sıfırlanması gerekiyor.

Casper NevoPro P40'ta Intel vPro ve TPM standart mı? Hayır, Casper bu iki özelliği opsiyonel olarak belirtiyor. Parmak izi okuyucu ise teknik özellik tablosunda "Evet" olarak yer alıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana AIO A970'in ikisi de dahili ekran kartıyla geliyor. Ağır video render, 3D modelleme ya da yüksek çözünürlüklü oyun senin ana işinse bu iki model ilk tercihin olmayabilir.

Casper Nirvana AIO A970 7 kg, yani taşımak için tasarlanmış değil. Sürekli yer değiştiriyorsan P40'a bak.

Casper NevoPro P40'ın ekranı 14 inç FHD, 300 nit ve %45 color gamut değerinde. Renk gamına çok dikkat eden biriysen bu değeri mutlaka kontrol et.

Bütçe tarafında da not düşelim. Core Ultra 7 255H'lı ve yüksek RAM/SSD'li konfigürasyonlar 60 bin TL'yi aşabiliyor. Nitekim A970'in Core Ultra 7 255H'lı 2 TB modeli Casper sayfasında 63 bin TL üzerinde listeleniyor.

Sonuç

Toplantıdan toplantıya taşıyacağın, parmak izi okuyuculu ve yapay zekâ destekli bir yönetici laptopu istiyorsan Casper NevoPro P40'a bak. Masanda duracak, toplantı odasında da şık görünecek tek parça bir çözüm istiyorsan Casper Nirvana AIO A970 daha uygun. İkisinin de Windows 11 Pro'lu model kodları var, ikisinde de garanti 2 yıl. Karar vermeden önce ihtiyacın olan işlemciyi, RAM'i ve işletim sistemini model koduyla birlikte ürün sayfasından kontrol etmeni öneririm.