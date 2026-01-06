Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte kaçırılmayacak kampanya ve hediyeler

Huawei, MatePad 11.5 S’i Türkiye’de satışa sunuyır. Lansmana özel 1.900 TL indirim, 9.497 TL’lik aksesuar paketi ve Watch Fit 2 hediyesi dikkat çekiyor.

Huawei, geçtiğimiz yıl satış hedeflerini %137 aşan MatePad 11.5 serisinin yeni üyesi MatePad 11.5 S’i Türkiye pazarında satışa sunuyor. “Süper Versiyon” olarak konumlandırılan model, donanım yeniliklerinin yanında agresif lansman kampanyasıyla öne çıkıyor.

MatePad 11.5 S, Huawei Online Mağaza’da klavye, kalem ve mouse içeren toplam 9.497 TL değerindeki hediye paketiyle listelendi. Buna ek olarak Huawei, lansman dönemine özel 1.900 TL indirim uygulayarak cihazı daha ulaşılabilir hâle getirdi.

Kampanya bununla da sınırlı değil. 5–13 Ocak tarihleri arasında kampanyaya katılan ve 14–31 Ocak arasında ürünü inceleyip yorumlayan kullanıcılar, ek olarak Watch Fit 2 akıllı saate ücretsiz sahip olabiliyor.

Huawei’nin bu stratejisi, tablet pazarındaki güçlü konumunu koruma hedefini net şekilde gösteriyor. Yüksek donanımın yanında sunulan hediyeler ve indirimler, MatePad 11.5 S’i özellikle öğrenciler ve profesyoneller için cazip bir seçenek hâline getiriyor.