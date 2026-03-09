Tümü Webekno
EVDEKİ İNTERNET SORUNLARINI ÇÖZEN CİHAZ | Huawei Mesh X3 Pro İnceleme

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videoda, yeni nesil Wi-Fi 7 standartlarını destekleyen ve sektörde ilk defa şeffaf metal-mesh (metal ağ) anten yapısını kullanan HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini donanımsal ve yazılımsal özellikleriyle inceliyoruz.

Cihazın dış tasarımında 500'den fazla kıvrımlı yüzey kullanılmış ve üst kısmında gün doğumu ve gün batımı saatleri ile hava koşullarına bağlı olarak renk sıcaklığını otomatik değiştiren bir LED aydınlatma (Karlı Altın Zirve) sistemi bulunuyor. Bu aydınlatmanın açılıp kapanması, renk ayarları ve zamanlaması cihazın üzerindeki dokunmatik yüzeyden veya uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ağ performansı tarafında Mesh X3 Pro, Wi-Fi 7 teknolojisi ile toplamda 3.6 Gbps bant genişliğine (2.4 GHz'de 688 Mbps, 5 GHz'de 2882 Mbps) ulaşıyor. Aynı anda çift banta bağlanmayı sağlayan MLO (Multi-Link Operation) ve veri iletimini Wi-Fi 6'ya kıyasla teorik olarak %20 artıran 4K-QAM teknolojilerini destekliyor. Kablolu ağ ihtiyaçları için cihaz üzerinde standart gigabit portlardan 2.5 kat daha hızlı olan 2 adet 2.5 Gbps WAN/LAN oto-adaptif Ethernet portu yer alıyor; bu portlar özellikle NAS cihazları ve oyun konsolları için bant genişliği avantajı sağlıyor.

Geniş alan kapsaması için cihazda 4 kanallı sinyal yükselticiler ve Huawei'nin Gigahome SoC işlemcisi görev yapıyor. Mesh+ teknolojisi sayesinde, birden fazla cihaz kurulumu yapıldığında 120 metrekarenin üzerindeki alanlarda dolaşım (roaming) gecikmesi 50 milisaniyenin altında tutularak odalar arası geçişlerdeki bağlantı kopmalarının önüne geçiliyor. Ayrıca yoğun kullanımda cihazın ısı tahliyesini sağlamak ve performansı stabil tutmak amacıyla Yüzgeç Fan (Shark Fin) çift hava akışlı soğutma mimarisi kullanılmış.

Ağ yönetimi HUAWEI AI Life uygulaması üzerinden yapılıyor. Uygulama, evinizin Wi-Fi sinyal dağılımını gösteren görselleştirilmiş bir ısı haritası, bağlantı sorunları için akıllı arıza teşhisi ve cihaz bazlı internet süre/içerik kısıtlamaları yapılabilen ebeveyn kontrolleri sunuyor.

Cihazın teknik performansı ve tasarımı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla donanım incelemesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.

