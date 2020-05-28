Oppo Ace 2 EVA Edition Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Oppo Ace 2'nin Neon Genesis Evangelion anime serisinden esinlenerek tasarlanan özel versiyonu tanıtıldı. Oppo Ace 2 EVA Edition, tasarımı tamamlayan kutu içeriği ve çeşitli aksesuarlarla piyasaya sürülecek.

Oppo'nun geçtiğimiz dönemde amiral gemisi akıllı telefonu Oppo Ace 2'yi tanıtmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdi ise cihazın Neon Genesis Evangelion adlı animasyon dizisinden ilham alan yeni sınırlı üretim versiyonunu birkaç aksesuarla birlikte tanıttı.

Yeni Oppo Ace 2 EVA Edition, orijinal Ace 2 ile aynı donanım özelliklerine sahip ve sadece anime serisinden esinlenen bazı estetik değişiklikler içeriyor. Telefon, EVA-01'den (anime serisindeki dev pilot) esinlenen bir renk şemasıyla geliyor. Oppo Ace 2'nin Eva tarzı mor renkli modeli, kamera modülünün yanındaki yeşil çizgilerle tamamlanıyor.

Oppo Ace 2 EVA Edition, animasyon serisinden esinlenen aksesuarlarla geliyor

Oppo Ace 2 EVA Edition'da animasyon serisinin hayranları için EVA temalı göz alıcı duvar kağıtları da bulunuyor. Oppo Ace 2 Evangelion Limited Edition modeli, ilk olarak 1995 yılında gösterilen Neon Genesis Evangelion serisinin 25. yıl dönümüne özel olarak tasarlandı. Akıllı telefonun özel sürümünün yanı sıra animasyon serisine yönelik bazı aksesuarlar da satışa sunulacak.

Oppo Ace 2 EVA Edition'ın kutusu da oldukça dikkat çekici. Telefon beyaz, kapsül benzeri bir kutuyla geliyor. Kutu içeriğinde cihazın EVA temasını tamamlayan özel seri bir şarj cihazı, şarj kablosu ve kablolu kulaklık bulunuyor. Hatta kutudan çıkacak aksesuarlar öyle detaylı düşünülmüş ki, SIM iğnesi bile Longinus'un Mızrağı olarak tasarlanmış.

Tüm bunların yanı sıra Oppo Ace 2 EVA Edition ile birlikte çeşitli sınırlı üretim aksesuarlar da tanıtıldı. Bunlar arasında Enco W31 TWS kulaklık, Air VOOC kablosuz şarj cihazı, akıllı saat ve akıllı bileklik de yer alıyor. Oppo Band EVA Limited Edition'ın standart versiyonu henüz tanıtılmadı ve şirketin bilekliği Reno 4 serisinin yanında piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Oppo Ace 2 EVA Edition'ın fiyatı 614 dolar ve Oppo, cihazdan sadece 10.000 adet üretti. Oppo Enco W31 TWS kulaklıkları 55 dolar, Oppo Watch akıllı saat 307 dolar ve Air VOOC Kablosuz Şarj Cihazı ise 41 dolar olarak fiyatlandırıldı. EVA Edition ürünlerinin tamamı 1 Haziran 2020'de satışa sunulacak.

Oppo Ace 2 EVA Edition teknik özellikleri