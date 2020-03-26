Huawei P40 Pro Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Huawei, Google uygulamalarının bulunmadığı amiral gemisi segmentindeki ikinci telefon serisi P40’ı tanıttı. Ailenin ortanca üyesi Huawei P40 Pro daha geniş bir ekran ve daha iyi kamera donanımına sahip. Gelin tüm özellikleri ve fiyatı ile Huawei P40 Pro'ya yakından bakalım.

Ticari savaşlar döneminde yara alan Huawei ve Google ilişkisi soğuk bir şekilde devam ediyor. Bu soğukluğun yansıdığı ikinci Huawei amiral gemisi serisi P40, bugün tanıtıldı. Google uygulamalarından yoksun olan seride 3 farklı model var. Her biri hem tasarım hem de teknik özellikleri açısından birbirlerine oldukça benziyorlar.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılımcıların bulunmadığı bir etkinlik düzenleyen Huawei, yeni amiral gemisi Huawei P40 Pro'yu kardeşleri P40 ve P40 Pro Plus birlikte internetten yayınladığı bir lansman ile görücüye çıkardı. Toplamda üç modele sahip yeni serinin ortanca modeli Huawei P40 Pro, özellikleri ve fiyatı detaylarına birlikte bakıyoruz.

Tasarım:

Huawei P40 Pro'nun en dikkat çekici tasarım özelliği; kardeşlerinde olduğu gibi dikdörtgen kamera modülüne sahip olması. Bu modülü Samsung Galaxy S20'ler hayatımıza sokmuştu. Huawei ise şimdi kendince yorumlama yaparak sektörel bir tasarım standardı oluşturdu.

Huawei P40’ın ön yüzünde ise ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş ön kameralar dikkatimizi çekiyor. Hatırlarsanız, Samsung Galaxy S10 Plus’ın ön kamerası da benzer bir tasarıma sahipti, ancak ekranın sol değil sağ üst köşesindeydi. Huawei P40’ın tasarım açısından genel hatlarını Samsung'dan aldığı açık şekilde ortada.

Ekran:

Huawei P40, 19,5:9 en boy oranında 6,58 inçlik Full HD OLED ekrana paneline 90 Hz yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızının yanı sıra 1200 x 2640 piksellik çözünürlük ve 441 ppi yoğunluk sunuyor.

Donanım ve performans:

Huawei P40 Pro, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 7 nanometre mimariye sahip Kirin 990 işlemci yongasıyla birlikte geliyor. Bu yonganın içerisnde 2 adet 2,86 GHz ve 2 adet 2,36 GHz olmak üzere toplam 4 adet ARM Cortex-A76 çekirdek var. Ayrıca çekirdek sayısını 8ê tamamlayan ve düşük performanslı görevlerden sorumlu 1,95 GHz hızında 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.

Kirin 990’ın görsel işlemlerden sorumlu GPU birimi ise Mali-G76 MP16. Bu grafik birimi, günümüzün en gelişmiş oyunları için yeterli düzeyde, muhtemelen birkaç yıl daha rahatlıkla çalışabilecek konumda. Performans açısından Huawei P40, 2020’nin en yüksek standartlarını yakından takip ediyor.

Kameralar:

Huawei, P40 ailesini “Vizyoner Fotoğrafçılık” sloganıyla birlikte tanıttı. 50 MP çözünürlüğünde f/1,9 diyafram açıklığına sahip ana arka kameraya sahip olan Huawei P40, bu ana sensör ile geniş açılı çekimler yapabiliyor. Cihazın ikincil kamerası ise 12 MP periscope telefoto kamera bulunuyor, bu kamera 5x optik zoom yapabiliyor. Üçüncül olarak 40 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da bulunuyor. Bu kuruluma bir adet de TOF sensörü eşlik ediyor.

İlk iki kamerada optik imaj sabitleyicisi bulunurken, ultra geniş açılı kamerada sabitleyici bulunmuyor. Arka kameraların video çekim performansları hakkında test yapmadan konuşmak zor. Huawei’nin açıkladığı bilgilere göre 2K ve Full HD video kayıtlarını 30 ve 60 kare olarak çekmek mümkün görünüyor. Huawei P40’un ön tarafında ise ise 32 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında geniş açılı bir ana kamera bulunuyor. Çinli şirketin bu kez başlangıç modelinde ön kameraya daha çok ağırlık verdiğini görüyoruz.

Huawei P40 Pro özellikleri:

Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı

6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Huawei HiSilicon Kirin 990 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB - 256 GB dahili, 256 microSD kart desteği

128 GB - 256 GB dahili, 256 microSD kart desteği Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, geniş açılı, PDAF / 12 MP Periscope, 5x optik zoom, 40 MP ultra geniş açılı, ToF Video: 2K ve Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

50 MP, f/1.9, geniş açılı, PDAF / 12 MP Periscope, 5x optik zoom, 40 MP ultra geniş açılı, ToF Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı Video: Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı Batarya: 3800mAh

3800mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0

Android 10.0 Renkler: Gümüş, altın, siyah, beyaz

Gümüş, altın, siyah, beyaz Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 9 mm

158.2 x 72.6 x 9 mm Ağırlık: 203 gram

Huawei P40 Pro fiyatı:

Huawei P40 Pro'nun fiyatı 999 euro olarak açıklandı. Avrupa ülkeleri için geçerli olan bu fiyat, Türkiye'de doğrudan yaklaşık 7000 TL'ye denk geliyor. Ancak Huawei P40 Pro'nun resmi Türkiye fiyatı 7000 TL + vergiler şeklinde raflara yansıyacaktır.

Huawei P40 Pro satış tarihi:

Huawei P40 Pro 7 Nisan tarihinden itibaren satışta olacak. Huawei P40 Pro Plus, Avrupa'da Haziran 2020'de satışa çıkacak. Türkiye’deki online satış mağazasını %50'ye varan indirim kampanyasıyla açan Huawei’nin tüm ürünlerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.