Facebook, paylaşılan gönderilerle ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karara göre kullanıcılar, bundan sonra paylaştıkları gönderilerin diğer hesaplardan paylaşılmasını engelleyebilecekler. Şu an için test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılar için yeni bir hizmet üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin "Hak Yönetimi Platformu" üzerinden yapılan açıklamalarda, bundan sonra bir kullanıcının, bir gönderi için hak talebinde bulunacağı ifade edildi. Üstelik bu durum, Facebook ve Instagram'da kullanılabilir olacak. Yani Instagram'da yeni bir dönemin başlamakta olduğunu ifade edebiliriz.

Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre yeni hizmet, şu an için bazı iş ortaklarıyla test ediliyor. Yetkililer, bu ortakların kimler olduğunu açıklamadılar ancak Facebook ve Instagram'da artık yeni bir dönemin başladığını ifade edebiliriz. Çünkü görünüşe göre bir kullanıcı, eğer kendine ait bir içeriğin başka bir hesapta paylaşıldığını görürse, o içeriği kaldırtma hakkına sahip olacak.

Facebook'un açıklamalarına göre kullanıcılar, yaptıkları paylaşımların meta verilerini bir CSV dosyası olarak Facebook'un Hak Yönetim Paneli'ne yükleyecek. Kullanıcı, bu işlemin ardından da içeriği için belirli filtreler uygulayacak. Bu sayede de içeriğin korunması başlamış olacak. Başka bir kullanıcı, aynı içeriği paylaştığı takdirde içeriğin esas sahibi, bu gönderinin kaldırılmasını talep edebilecek. Ancak bu bağlamda karşı tarafın şikayet hakkının olduğunu unutmamak gerekiyor. Facebook'a göre esas kriter, içeriğin ilk olarak kim tarafından Hak Yönetim Paneli'ne eklenecek oluşu.

Facebook'un açıklamalarına göre kullanıcılar, kendilerine ait gönderiler için ülke sınırlamaları da yapabilecekler. Yani bir gönderi için sadece Türkiye sınırları içinde hak sahipliği talep edilebilecek. Bu sayede kullanıcılara belirli bir özgürlük de sunulmuş olacak. Dilerseniz şimdi, bu özelliğin tam olarak ne işe yarayabileceğini bir örnekle izah edelim.

Diyelim ki dünyanın en popüler belgesel kanallarından National Geographic, Instagram ya da Facebook üzerinden bir gönderi paylaştı. Eğer National Geographic, bu gönderiyi Facebook Hal Yönetim Paneli'ne ekleyip Türkiye için hak talebinde bulunursa, Türkiye'deki diğer Instagram hesapları bu gönderiyi paylaşamayacak. Paylaşılsa bile National Geographic, bu durumun farkında olup, içeriğin kaldırılması için yetkili birimleri harekete geçirebilecek.

Bu tür bir özelliği özellikle de viral içerikler için görmek ilginç olacak. Çünkü sizlerin de çok iyi bildiği üzere Instagram'a girip akış sayfanızda dolaşmaya başlarsanız, bir içeriğin birden çok hesapta paylaşıldığını görürsünüz. İşte yeni hizmet, bunun önüne geçebilecek gibi görünüyor ancak Facebook'un viral içerikler için nasıl bir yöntem düşündüğü şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu hizmetin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da şu an için bilinmiyor.