Facebook, San Francisco'da federal mahkemeye sunulan bir şikayetle Instagram kullanıcılarını kamera üzerinden izlemekle suçlandı. Suçlama, Instagram kullanıcısı Brittany Conditi tarafından yapıldı.

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımı insanlara birçok avantaj sunsa da aynı zamanda onları tehlikeye atabiliyor. Birçok insanın neredeyse her türlü bilgisini paylaştığı sosyal medya platformları, zaman zaman kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle gündeme geliyor.

İşte buna son örnek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Sosyal medya devi Instagram'ın sahibi olan Facebook Inc., bir Instagram kullanıcısı tarafından kameraya izinsiz eriştiği gerekçesiyle dava edildi. Brittany Conditi isimli kullanıcı, San Francisco'daki federal mahkemeye şikayette bulundu.

'Değerli veriler toplamak için' kullanıcılarını izliyor:

Perşembe günü federal mahkemeye sunulan şikayette Instagram kullanıcısı Brittany Conditi, Instagram'ın kamerayı kullanmasının kasıtlı olduğunu öne sürdü. Kullanıcı, platformun amacının ' kullanıcıları hakkında başka türlü erişemeyeceği kazançlı ve değerli veriler ' toplamak olduğunu söyledi.

Şikayetin devamına göre Instagram ve Facebook, evlerinin mahremiyeti dahil olmak üzere kullanıcıları hakkında son derece özel ve mahrem kişisel veriler elde ediyordu. Bu veriler, yine şikayete göre 'değerli bilgiler ve pazar araştırması' için kullanılabilecekti. Facebook, bu şikayet hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz ay şirket aleyhine açılan bir diğer davada Facebook, yüz tanıma teknolojisini 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik verisini yasa dışı olarak elde etmekle suçlanmıştı. Facebook, bu iddiayı yalanlayarak Instagram'ın yüz tanıma teknolojisi kullanmadığını açıklamıştı.

Temmuz ayında yine Facebook aleyhine açılan farklı bir davada şirket, Instagram'ın iPhone kameralarına cihaz aktif olarak kullanılmasa bile eriştiği hakkında suçlanmıştı. Şirket, bu olayın doğru olmadığını söyleyerek bir hatayı suçlamış ve bu hatanın kullanıcılara yanlış bildirimler gönderdiğini açıklamıştı.