Sosyal medya uygulaması Instagram, daha önce kullanıcılar tarafından silinen tüm mesajları, sebebi bilinmeyen bir şekilde yeniden göstermeye başladı. Üstelik karşı taraf hesabı kapanmış olsa bile tüm görüşmeler, veya paylaşılan özel hikayelere erişilebiliyor.

Yıllar önce Instagram’da yaptığınız bir görüşmeyi sildiniz ve unuttunuz diyelim... Malesef siz unutsanız bile Instagram unutmuyor. Bugün bazı okurlarımız, Instagram gelen kutularında eski ve silinen mesajları gördükleri bilgisini paylaştılar.

Durumu kontrol etmek adına kendi gelen kutularımıza baktığımızda, 2016 yılına dek geçmişe dönük bütün mesajlaşmaların göründüğünü fark ettik. Üstelik söz konusu mesajlaşmalarda gönderdiğiniz hikayelere de erişmek mümkün oluyor. Hatta sizi engelleyen ya da sizin engellediğiniz kişiler ile mesajlaşmalarınız görülebiliyor.

Instagram o eski mesajları hiç unutmuyor. Bu durum daha önce de yaşanmıştı:

2018 Nisan, 2019 Ekim ve Aralık aylarında Instagram’ın silinen mesajları yeniden kullanıcılara gösterdiğine ilişkin Reddit’te paylaşılmış bir kaç bilgi var. Sorunun kaynağına ilişkin bugüne dek platformdan ya da çatı şirketi Facebook’tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak yaşananlar, Facebook’un kullanıcı talep etse de verileri silmediğinin somut birer kanıtı.

Bu sorunu daha önce yaşayan bazı kullanıcılar; uygulamayı silip yükledikten sonra eski mesajları kısa süreye mahsus görmediklerini, bazıları ise görmeye devam ettiklerini belirtiyorlar. Kullanıcı kaynaklı bir hata olmadığı için sorun, Instagram bir çözüm bulana kadar devam ediyor.

Eğer Instagram’da silinen mesajlarınızı siz de görüyorsanız, tekrar silseniz bile ilerleyen dönemlerde böyle bir durumun tekrar yaşanacağını unutmayın. Benzer bir durum tüm paylaşımlarınız ve eski profil detaylarınız için de geçerli. Instagram cephesinden konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.