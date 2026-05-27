Google, Gmail kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği bir özelliği sonunda kullanıma sundu. Peki Gmail'de mail adresi nasıl değiştirilir?

Gmail'in 2004 yılında kullanıma sunulmasından bu yana değiştirilemeyen kullanıcı adı kuralı tarih oluyor. Google tarafından yayınlanan yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mevcut hesaplarındaki verileri kaybetmeden farklı bir Gmail adresine geçiş yapabilecek.

Özellikle yıllar önce oluşturdukları e-posta adreslerinden memnun olmayan kullanıcıları hedefleyen yenilik, yeni hesap açma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Böylece Drive dosyaları, Fotoğraflar arşivi ve eski e-postalar korunurken yalnızca adres değişikliği yapılabilecek.

Eski Gmail adresleri silinmeyecek.

Google'ın paylaştığı bilgilere göre adres değişikliği yapıldığında mevcut veriler etkilenmeyecek. Ayrıca eski Gmail adresi tamamen kaldırılmak yerine alternatif adres olarak hesapta kalmaya devam edecek. Bu sayede hem eski hem de yeni adrese gönderilen e-postalar aynı gelen kutusunda görüntülenebilecek.

Yeni sistem bazı kısıtlamalarla birlikte geliyor.

Google'ın destek belgelerine göre kullanıcılar yeni bir Gmail adresini yalnızca 12 ayda bir kez oluşturabilecek. Toplam değişiklik hakkı ise üç kez ile sınırlandırılacak.

Peki Gmail e-posta değiştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Google Hesabı sayfasına giriş yapın.

Sol menüden Kişisel bilgiler bölümüne tıklayın. Adım #2: Sol menüden Kişisel bilgiler bölümüne tıklayın.

Sol menüden Kişisel bilgiler bölümüne tıklayın. Adım #3: İletişim bilgileri başlığı altında yer alan E-posta seçeneğine girin.

İletişim bilgileri başlığı altında yer alan E-posta seçeneğine girin. Adım #4: Google Hesabı e-posta adresi bölümünü açın.

Google Hesabı e-posta adresi bölümünü açın. Adım #5: Kullanmak istediğiniz yeni Gmail adresini yazın.

Kullanmak istediğiniz yeni Gmail adresini yazın. Adım #6: Değişikliği onaylayarak işlemi tamamlayın.

Google, yeni adresin başka biri tarafından kullanılmıyor olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca özelliğin tüm kullanıcılara aynı anda açılmayabileceği, bu nedenle bazı hesaplarda henüz görünmeyebileceği ifade ediliyor.