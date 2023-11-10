iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasında maliyet kıyaslaması yapıldı. Böylelikle iPhone 15'in fiyatını artıran ve azaltan parçalar da ortaya çıktı. Titanyum çerçeve, iPhone 15 Pro Max maliyetini o kadar da artırmamış gibi görünüyor.

Teknoloji dünyasının önemli pazar araştırma şirketlerinden bir tanesi olan Counterpoint, geçtiğimiz ay bir araştırma yapmış ve iPhone 15 Pro Max'in kaç paraya mal olduğunu açıklamıştı. Yapılan araştırmaya göre Apple, tek bir iPhone 15 Pro Max'i üretmek için 508,9 dolar harcama yapıyordu. Bugünse iPhone 15 Pro Max ile ilgili yeni bir maliyet çalışması yapıldı.

Counterpoint, bu kez de iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasında maliyet kıyaslaması yaptı. Evet, iPhone 15 Pro Max özellikle de işlemci, kamera ve titanyum çerçevesi nedeniyle iPhone 14 Pro Max'ten pahalıya mal oluyordu ancak hangi parçalar maliyeti daha fazla artırmıştı?

Bir iPhone 15 Pro Max'in hangi parçaları iPhone 14 Pro Max'ten daha pahalı?

Yapılan araştırma, iPhone 15 Pro Max'in maliyetini en çok artıran parçanın işlemci olduğunu gözler önüne serdi. Bu akıllı telefondaki A17 Pro işlemci, maliyeti en çok artıran parça olarak karşımıza çıktı. TSMC'nin 3 nm'lik son teknolojisinden faydalanan işlemci, maliyeti 30 dolar birden artırdı.

İşlemciden sonra maliyeti en çok artıracak parçanın titanyum çerçeve olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullandığı telefoto kamera, iPhone 14'te kullanılan kameradan 25,1 dolar daha pahalıydı. Bu iki parçayı 7 dolarlık maliyet artışına yol açan titanyum çerçeve takip etti. Titanyum çerçeve, maliyeti o kadar da artırmamış gibi görünüyor.

İşte iPhone 15 Pro Max maliyetini artıran ve azaltan parçalar:

Parça Fiyat değişimi (dolar) Fiyat değişimi (TL) İşlemci 30 dolar 857 TL Bellek -16,8 dolar -480 TL Hücresel Ağ -0,6 dolar -17,14 TL Kamera 25,1 dolar 717 TL Ekran -4 dolar 114,30 TL Çerçeve 7 dolar 200 TL Diğer Parçalar -3 dolar 86 TL TOPLAM 37,7 dolar 1.077 TL*

(*): 1.077 TL ibaresi, 37,7 doların TL dönüşümünü göstermektedir. Telefonun maliyetinin TL bazındaki değişimi ise 1.477 TL'dir. (1 dolar = 28,57 TL)

Maliyetlerdeki değişim, iPhone 15 Pro fiyatlarına nasıl yansıdı?

Apple, iPhone 14 Pro Max'i 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. Telefonun Türkiye'deki ilk fiyatı ise 43.999 TL olarak kayıtlara geçmişti. Peki Apple, iPhone 14 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max arasındaki 37,7 dolarlık maliyet artışını Türkiye ve ABD'de nasıl yansıttı?

Apple, iPhone 15 Pro Max'i 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Yani telefonun fiyatına yüzde 9'luk bir zam geldi. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı. Telefonun fiyatı 76.999 TL. Dolar kurunun da etkisi ile Türkiye'de yaşanan zammın oranı, yüzde 75'e ulaştı...