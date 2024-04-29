Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 16 serisinin yeni maket görselleri sızdırıldı. iPhone 16 Pro Max, ciddi anlamda büyük bir akıllı telefon olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında duyurmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi, tasarım açısından bazı değişikliklerle gelecek. Şirket bu sene, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'te boyut artışı yapacak.

Bu boyut artışının telefonlara nasıl yansıyacağı, sızdırılan görsellerle ortaya çıkmış durumda. Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'da gözle görülür bir fark olmayacak ancak iPhone 16 Pro Max, ciddi anlamda büyük bir cihaz olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

İşte iPhone 16 ailesinin sızdırılan maket görselleri:

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 16 ile iPhone 16 Plus'ta sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlu ekranlar bulunacak. Ancak Pro modellere baktığımız zaman ekran boyutlarının biraz daha büyüyeceğini biliyoruz. Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise 6.9 inç boyutlu ekran bulunacak.

Tasarım demişken, Apple'ın iPhone 16 ile iPhone 16 Plus modellerinde de tasarım değişikliği yapacağını hatırlatalım. Şirket bu yıl itibarıyla dikey pozisyonda yerleştirilmiş kamera kurulumu tercih edecek.