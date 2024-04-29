Apple, kablosuz hoparlör modeli HomePod ile HomePod mini'yi Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Ürünler, 10 Mayıs itibarıyla resmî satışa sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Bugün bir açıklama yapan firma, ikinci nesil HomePod ile HomePod mini'yi Türkiye pazarına getireceğini duyurdu.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre HomePod ile HomePod mini, 10 Mayıs itibarıyla resmî satışa sunulacak. Ancak dileyen tüketiciler, Apple'ın Türkiye'deki yeni ürünlerini bugün itibarıyla sipariş edebiliyorlar. Peki Apple'ın Türkiye'deki yeni ürünleri, tüketicilere neler vadediyor?

Karşınızda Apple HomePod

Apple'ın akıllı asistanı Siri için destek veren Apple HomePod, uzamsal ses ve oda algılama özelliklerine sahip. Yüksek sesli woofer desteği ile yüksek kaliteli ses vadeden kablosuz hoparlör, ses tanıma ile sıcaklık ve nem sensörüne de ev sahipliği yapıyor.

İkinci nesil Apple HomePod, ülkemizde "gece yarısı" ve "beyaz" renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Bu cihaza sahip olmak isteyen tüketicilerin 11.999 TL ödeme yapmaları gerekecek.

Daha uygun fiyatlı model arayanlara: Apple HomePod mini

Apple HomePod mini, tahmin edebileceğiniz üzere HomePod'un daha az özellikli bir versiyonu. Siri, ses tanıma, sıcaklık ve nem sensörü gibi özelliklere sahip olan kablosuz kulaklık, uzamsal ses ve oda tanıma gibi özellikleri desteklemiyor. Ayrıca bu hoparlörde woofer bulunmuyor.

Aralarında "sarı", "turuncu", "beyaz" ve "mavi"nin de bulunduğu renk seçenekleriyle satın alınabilen HomePod mini, 3.999 TL karşılığında satın alınabilecek.